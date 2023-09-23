AI配合醫學 首款人工智能復康運動APP在港推出

「在家復康」概念，近年成為醫療大趨勢，病人足不出戶即能接受復健運動，省卻經常外出的不便；然而，病人在家運動時的進度及狀態，主診醫生或物理治療師未必能準確掌握。最近，首個結合AI人工智能技術及醫學的復康運動程式「MOVEnHeal智喜癒」正式在本港推出，針對包括中風復康在內的目標，因應病人需要，提供不同程度的運動選項，以最新AI技術，實時捕捉、指導及糾正病人在家運動時的姿勢，並可將運動紀錄即時分享予醫生作跟進，大幅提升在家復康的效率。

物理治療師與港台科技團隊 共同開發

「數碼治療方案」（Digital therapy）是近年隨市民對流動或居家醫療服務需求增加所衍生的概念，在數碼/電子化技術輔助下，推動醫護及復康服務。以「MOVEnHeal智喜癒」為例，它是本港首款人工智能復康運動程式App，提供針對性的復康運動項目影片，病人透過手機或平板電腦，依從影片指示進行運動。在開始運動前，程式會利用鏡頭掃描用家全身，以人工智能實時追蹤病人在運動時身體不同部位的動作，精準分析姿勢及速度，並即時計算準確度，仿如私人物理治療師，在家居復康過程中，全天候陪伴在側。

在家復康 醫生掌握運動進度

「MOVEnHeal智喜癒」由資深物理治療團隊設計，並由港台兩地科技人員合作開發，為包括中風及腦損傷等病人，提供超過300款運動，主診醫生或物理治療師可因應不同患者的程度及受影響身體部位，建議及製訂運動清單，以目標為本的方法，幫助病人循序漸進地進行家居復康，提升體能水平與活動能力。此外，程式會將使用者的運動進度及紀錄，連接至主診醫生、物理治療師及家人。醫護人員可更了解其運動進展，亦可重播運動時的人工智能骨架模擬，掌握更多資訊以有效調整治療。

實時偵測運動表現 評分具指標性

提及程式的運動評分準則，「MOVEnHeal智喜癒」創辦人鄧耀磐（Mario）及陳志恒（David）解釋，程式透過大型的影像資料集，包括大量人物影像及其姿態的標注，以電腦視覺深度學習，訓練出能辨識人體各個主要節點(keypoints)的人工智能模型，該模型能在大部份情景下能偵測畫面中人體節點的位置；而AI人工智能會即時偵測出用家身上不同部位，與影片中的示範動作即時對比，再按多個指標，包括動作的「相似度」及「同步度」作出比較，從而得出具指標性的分數：「每個運動都有其訓練重點，而AI人工智能亦受相關『訓練』，並非機械化地評分。」

創辦人：冀助中風人士更有效率復健

另一位創辦人李思穎（Wing）則指，最初構思此項應用程式，是因為希望助中風病人得到更有效率的復康治療：「本港每年平均有逾2.5萬宗中風新症，患者出現不同程度的腦損傷，身體活動能力大受影響；一直以來他們在漫長的復康過程中，都會面對很多困難，例如外出接受物理治療的交通安排、或是選擇在家運動，長時間獨自復健的孤單感覺，又未必能讓醫生了解其進度等；此程式正正針對以上問題，以AI技術實時指導及糾正病人姿勢，再給予人性化的建議，令他們運動時更得心應手，更有恆心與動力持續復健。」



更多關於「MOVEnHeal智喜癒」資訊，請登入網站了解：www.movenheal.ai

▲ 「MOVEnHeal智喜癒」開發團隊，由港、台兩地技術人員組成。

「MOVEnHeal智喜癒」 實時分析復康運動表現

AI偵測用家-》辨識用家肢體骨架-》開始運動-》追蹤用家肢體動作及速度-》評估用家運動表現

*「MOVEnHeal智喜癒」現時主要由專科醫生及物理治療師安排合適人士使用，最近亦有與中風病友組織「新健社」合作推出優惠計劃，詳情請向主診醫生或新健社查詢。



(特約)