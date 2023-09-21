【港股市況】蔚來反彈1%、小鵬汽車跌半成　恒大升4%　恒指低開89點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股議息結果公布後反覆偏軟，港股今早低開近百點。恒大 （03333） 逆市升4%，蔚來 （09866） 反彈1%，小鵬汽車 （09868） 跌半成，ATM跌0.3%至1.4%，恒指低開89點，開報17795點，科指跌0.9%，報3887點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：34】華科資本 （01140） 回吐15%，早段低見0.305元。

【09：24】魯大師 （03601） 反彈15%。魯大師董事長田野減持公司12.8%股權。

【09：22】恒大 （03333） 逆市升4%，蔚來 （09866） 反彈1%，小鵬汽車 （09868） 跌半成，ATM跌0.3%至1.4%，恒指低開89點，開報17795點，科指跌0.9%，報3887點。

【09：13】期指跌86點，報17850點。

【09：02】京基金融國際 （01468） 、陽光100中國 （02608） 今早復牌。

【08：58】恒指黑期跌34點，報17857點，道指期貨跌31點，報34698點。

【07：45】【香港加息】金管局維持基準利率5.75厘不變 儲局暫停加息

【07：45】【Morning精點】證監會反駁JPEX曾接洽發牌︱陳怡獲釋後拍片、稱保釋金100萬元

【07：45】港股ADR收報17841點，跌43點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報61.19元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報308.06元，較港收市價低1.14元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.84元，較港收市價低0.66元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國聯儲局決定維持利率不變， 同時暗示在年內還會再加息一次 議息結果揭盅後，美股反覆偏軟，道指倒跌76點，報34440點；標指跌41點，報4402點；納指跌209點或1.53%，報13469點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點 阿里美股低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩