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【港股市況】中資電訊股逆市升、中移動破頂　ATM向下、美團跌近3%　恒指午後跌近250點（不斷更新）

股市 13:32 2023/09/21

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港股市況不斷更新

美股議息結果公布後反覆偏軟，港股半日跌逾200點。恒指低開89點，其後走勢反覆向下，恒生指數半日跌234點，報17651點，成交423億元。科指跌2.2%，報3837點，美團 （03690） 跌近3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。中資電訊股逆市升，中移動 （00941） 升1%破頂。小鵬汽車 （09868） 跌近6%，恒大 （03333） 逆市升一成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：30】中移動 （00941） 暫為表現最好藍籌，升1.2破頂高見68.5元，至於阿里健康 （00241） 跌逾4%，藍籌中最傷。

【13：13】舜宇 （02382） 續跌逾3%，破底低見55.3元。

【13：00】港股午後初段跌約243點，報17642點，科指跌2.2%，報3835點。

【12：54】【電動車】蔚來發布NIO Phone起售價6499人民幣　目標只賣幾十萬台？

【12：48】【恒大危機】恒大人壽前董事長傳被帶走調查

【12：10】【香港息口】滙豐維持最優惠利率5.875厘不變

【12：00】恒生指數半日跌234點，報17651點，成交423億元。科指跌2.2%，報3837點，美團 （03690） 跌近3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。中資電訊股逆市升，中移動 （00941） 升1%破頂。小鵬汽車 （09868） 跌近6%，恒大 （03333） 逆市升一成。

【11：51】中移動 （00941） 最新升1%，破頂高見68.5元，中電信 （00728） 升逾1%，聯通 （00762） 升0.5%。

【11：51】【香港樓市】瑞銀：香港樓市首次走出「泡沫區」惟仍處高估區域　樓價重返邊年水平？

【11：41】美團 （03690） 最新跌3%，低見115.2元，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，小米 （01810） 跌逾1%，京東 （09618） 跌1%，破底低見116.7元。

【11：37】港股中午收市前，恒指跌235點，報17650點，科指跌2.1%，報3837點。

【11：30】上證半日跌0.6%，深證跌0.7%，創業板指跌0.7%。

【11：22】【香港人才】IMD全球人才競爭力排行榜出爐：香港排16落後新加坡　留住人才成弱項、惟人才準備佔優

【11：00】小鵬汽車 （09868） 跌逾6%，低見63.6元，蔚來 （09866） 升0.9%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【電動車】小鵬新款G9減價、股價跌6%　蔚來發布自研雷射雷達主控晶片、股價逆市靠穩

【10：49】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.1%，中電信 （00728） 升0.3%，聯通 （00762） 跌0.5%。

【10：41】新奧能源 （02688） 逆市再升逾2%，高見65.95元。

【10：32】ATM最新分別跌逾2%。

【10：20】【內房危機】碧桂園地產成功為7隻境內債完成展期　緩解流動資金壓力

【10：13】四海國際 （00120） 逆市升6成，高見1.64元。

【10：11】易點雲 （02416） 高見10.18元觸發市調機箭，最新升28%，報9.8元。

【10：07】藥明生物 （02269） 跌逾3%，低見40.2元。

【10：04】美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。恒指跌212點，報17673點，科指跌1.8%，報3850點。

【10：00】李寧 （02331） 跌3%，破底低見33.45元。安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌2%。

【09：56】恒指早段跌約172點，報17712點，科指跌1.6%，報3860點。

【09：47】陽光100中國 （02608） 復牌，股價早段挫51%，低見0.171元。

【09：44】恒大 （03333） 升8%，融創 （01918） 、遠洋 （03377） 升逾3%。另外，中海外 （00688） 升0.5%，潤地 （01109） 跌0.8%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升近3%，龍湖 （00960） 升0.3%。

【09：42】易點雲 （02416） 回吐兩日後，今早再彈18%，高見9.7元。

【09：40】四大內銀逆市上升，建行 （00939） 升0.5%，工行 （01398） 升0.8%，中行 （03988） 升1%，農行 （01288） 升0.7%。

【09：34】華科資本 （01140） 回吐15%，早段低見0.305元。

【09：24】魯大師 （03601） 反彈15%。魯大師董事長田野減持公司12.8%股權。

【09：22】恒大 （03333） 逆市升4%，蔚來 （09866） 反彈1%，小鵬汽車 （09868） 跌半成，ATM跌0.3%至1.4%，恒指低開89點，開報17795點，科指跌0.9%，報3887點。

【09：13】期指跌86點，報17850點。

【09：02】京基金融國際 （01468） 、陽光100中國 （02608） 今早復牌。

【08：58】恒指黑期跌34點，報17857點，道指期貨跌31點，報34698點。

【07：45】【香港加息】金管局維持基準利率5.75厘不變　儲局暫停加息

【07：45】【Morning精點】證監會反駁JPEX曾接洽發牌︱陳怡獲釋後拍片、稱保釋金100萬元

【07：45】港股ADR收報17841點，跌43點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報61.19元，較港收市價高0.09元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報308.06元，較港收市價低1.14元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.84元，較港收市價低0.66元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局決定維持利率不變， 同時暗示在年內還會再加息一次 議息結果揭盅後，美股反覆偏軟，道指倒跌76點，報34440點；標指跌41點，報4402點；納指跌209點或1.53%，報13469點。

即睇美股收市︰

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ET財智Talk

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　阿里美股低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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