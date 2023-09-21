【美國加息】儲局終極加息路綫圖曝光　鮑威爾記者會講什麼？

美國聯邦基金利率已升到5.25至5.5厘，由去年初計起，兩年內已累計加息5.25厘，香港與供樓按揭掛鈎的1個月港元拆息，同期亦由0.2厘升至5.25厘，累升5.05厘，滙豐銀行最優惠利率同期亦不得不由5厘，上升至5.875厘，全面反映借貸成本的驚人壓力，聯儲局主席鮑威爾於記者會的最新講話，令供樓人仕未敢鬆一口氣。

美國還會加息嗎？

鮑威爾表示，準備好了在合適的情況下進一步加息，而且還打算將政策維持在限制性水平，直到儲局相信通脹正在朝著2%的通脹目標持續下行。

點陣圖顯示，FOMC（聯邦公開市場委員會）19人中，有12人認為今年底前會再加息。

明年何時減息？

要看經濟情況。鮑威爾指出，降低通脹的前提，是GDP增速於一段時間內，低於趨勢水平，消費支出強勁正推動GDP增長，問題是GDP的熱度，是否對2%的通脹目標構成威脅；而能源價格高企，亦影響通脹預期。

點陣圖顯示，FOMC對2024年的利率預估中值，由6月時的4.625厘上升至現時的5.125厘。

由於GDP觀察一般需時兩季，點陣圖則暗示，若年底加息一次後，明年將減息兩次，才達5.125厘，故明年下半年才有望減息。

有其他變數嗎？

有一位新鷹王誕生，未有披露姓名的儲局預測點陣圖顯示，有一名委員預期今年美息中值將加至6.125厘，2024年高見5.875厘，以及2025年高達5.625厘，他的看法未成主流，但其未來言論勢必影響市場。

【議息結果】儲局維持利率不變 點陣圖預示年底再加1次

記者：譚志偉