  • 31°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼

股市 06:46 2023/09/21

分享：

分享：

【美國加息】聯儲局終極加息路綫圖曝光　鮑威爾記者會講什麼？

美國聯邦基金利率已升到5.25至5.5厘，由去年初計起，兩年內已累計加息5.25厘，香港與供樓按揭掛鈎的1個月港元拆息（HIBOR），同期亦由0.2厘升至5.25厘，累升5.05厘，滙豐銀行最優惠利率（P）同期亦不得不由5厘，上升至5.875厘，全面反映借貸成本的驚人壓力，聯儲局主席鮑威爾於記者會的最新講話，令供樓人士未敢鬆一口氣。

美國還會加息嗎？

鮑威爾表示，準備好了在合適的情況下進一步加息，而且還打算將政策維持在限制性水平，直到儲局相信通脹正在朝著2%的通脹目標持續下行。

點陣圖顯示，FOMC（聯邦公開市場委員會）19人中，有12人認為今年底前會再加息。

明年何時減息？

要看經濟情況。鮑威爾指出，降低通脹的前提，是GDP增速於一段時間內，低於趨勢水平，消費支出強勁正推動GDP增長，問題是GDP的熱度，是否對2%的通脹目標構成威脅；而能源價格高企，亦影響通脹預期。

點陣圖顯示，FOMC對2024年的利率預估中值，由6月時的4.625厘上升至現時的5.125厘。

由於GDP觀察一般需時兩季，點陣圖則暗示，若年底加息一次後，明年將減息兩次，才達5.125厘，故明年下半年才有望減息。

有其他變數嗎？

有一位新鷹王誕生，未有披露姓名的儲局預測點陣圖顯示，有一名委員預期今年美息中值將加至6.125厘，2024年高見5.875厘，以及2025年高達5.625厘，他的看法未成主流，但其未來言論勢必影響市場。

相關文章：【議息結果】儲局維持利率不變 點陣圖預示年底再加1次

相關文章：【香港加息】金管局維持基準利率5.75厘不變　儲局暫停加息

記者：譚志偉

港股 美股 按揭貸款 貨幣政策 拆息 經濟 GDP 減息 加息 美國聯儲局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【美股盤前】美債息升穿4.4厘　儲局暗示年底加息1次 　道指期貨續跌157點、納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【虛擬資產】港電訊商據悉暫停用戶連接JPEX app　JPEX刻意「張冠李戴」？（第二版）
【虛擬資產】港電訊商據悉暫停用戶連接JPEX app　JPEX刻意「張冠李戴」？（第二版）
【恒指夜期+北水】北水再吸資逾32億　轉吸防守股中移動平保建行，沽快手李寧　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再吸資逾32億　轉吸防守股中移動平保建行，沽快手李寧　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【分析】聯儲局終極加息路綫圖曝光？　鮑威爾記者會講什麼
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
【香港樓市】瑞銀：港樓首次走出「泡沫區」、實質樓價重返2017　買市中心650呎單位要「不吃不喝」多久？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款