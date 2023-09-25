【數碼科技】香港消費者結構改變　數碼科技捕捉商機　

2023年環球經濟情況多變，香港企業面對疫後復興，消費零售業過去依賴中國旅客的經營模式需要改變，而有效運用轉變會帶來更多商機。

香港旅發局統計數字顯示，2023年6月中國內地訪港的過夜旅客比疫情前2019年6月減少37%，即流失約82萬人次，不過中國市場對香港仍充滿商機，只是模式改變，業者更要留心。香港要吸納人才，透過如輸入內地人才計劃（ASMTP)來港的人增加，市場估計，透過人才輸入計劃移居本港的人口會持續增長，消費者結構轉變，自然為市場帶來機遇。



香港人口出現結構性改變，市場需求亦會轉變，市場估計到2025年，本港有7分之1人口，即約116萬人具中國內地背景，經營者若能掌握這個人口結構轉變，對準消費族群，就可取得商機。



消費者開支轉向

市場對中國經濟發展存在疑慮，不過我們已經開始看到消費者開支正在增長，據中國國家統計局資料或可一窺端倪，當市場關注中國經濟復甦步伐時，著眼點往往放在大單商品如地產及汽車等產品銷量下滑上，但中國政府今年7月時發表的數據就發現，消費者在食品、飲品及藥品上的開支看俏，分別錄得6％、3％及4％增長，部份餐飲業者在中國市場業務更取得雙位數增幅。



中國消費者行為改變，對香港經營者亦有啟示，業者可透過細分市場增加產品選擇、研發更多適合新消費者結構的產品、革新產品線等配合需求、亦可透過不同領域的用戶數據分析，一矢中的擊中目標客群。



選對推廣媒介

中國消費者正採用截然不同傳播生態系統去接受產品訊息，業界可探討如何利用數碼科技接觸他們，建議香港經營者面向習慣中國市場推廣模式的消費者時，先要了解他們慣用的社交平台，例如小紅書、抖音等營運模式，再計劃透過不同媒體或數碼渠道接觸目標客群。



另外，最新的麥肯錫中國消費者調查報告指出，接近6成中國消費者選擇快速消費品（Fast-Moving Consumer Goods）時，傾向選擇本地品牌，而且並非著眼於價格，而是產品質素，他們要求產品個人化，要有更多產品種類選擇，所以香港業者可透過不同方法，包括引入數碼科技，提升自家產品及服務的競爭力。在中國，如阿里巴巴就容許其合作伙伴利用電子商貿平台上的數據，協助開發產品，香港業界應研究如何將同類經驗引入到預測產品開發過程中。



渠道差異影響成果

有新的消費族群進場，經營者就要制定策略，以熱鬧的電子商貿為例，業者要留心，新加入的消費者慣用如淘寶及抖音等近年持續擴大的平台，業者如拼多多及抖音正積極擴充業務覆蓋，例如拼多多最近為香港消費者提供集運服務，香港業界應關注如何轉守為攻，學習有效運用這批新平台接觸消費者。經營模式方面亦有新啟發，舉例阿里巴巴的盒馬鮮生，其線上和線下融合，提供不同的消費者體驗，例如在30分鐘內為門市半徑3公里覆蓋範圍內的客戶提供送貨上門服務等，是否值得香港借鑑呢？



消費者結構及行為改變，香港經營者往往要多走一步，才可捕捉先機，引入人才，或與業者合作，加速業務發展。