▲ 【香港夜繽紛】馬時亨稱香港應思考新招吸旅客 倡舉辦更多演唱會

中投公司國際諮詢委員會委員兼富衞集團主席馬時亨表示，本地樓市和股市低迷都令香港消費受影響，認為首先要「救呢兩個市」，若「兩個市」有起色，相信財富效應改善下，市民感受「好些」，就會消費多些。他指，目前樓市環境雖沒1997至1998年般慘，但樓價正在下跌，政府需要小心，「如果（樓價）㧬得太低，就麻煩」。

對於市民選擇到深圳消費，香港如何應對，馬時亨明言，香港不能「跟人鬥平」，香港過往亦非用便宜取勝，認為應該思考「新招」，吸引市民留港消費和旅客來港。他指，近年不少香港歌星在澳門辦演唱會，很多內地旅客都來澳門觀賞，「點解我哋唔搞多啲（演唱會）呢」。他稱，富衞將會贊助張學友演唱會，12月在香港舉行。

除了舉辦演唱會吸引旅客來港，馬時亨認為，政府、商會及行業可齊思考有甚麼大型國際會議或項目可在香港舉行，爭取有關機構在港舉辦，若成功爭取，可改善市面氣氛。

政府舉辦「香港夜繽紛」以推動夜經濟，馬時亨認為，香港人生活節奏已改變，現時串流平台盛行，在家看串流平台亦可花上很多時間，加上香港的勞動力可能已出現問題，相比外國有粥店營業至凌晨3時，他曾在深夜於灣仔感到餐廳難尋。

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記者：胡學能