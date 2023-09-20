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【分析｜美股】再有華爾街大行看好美股後市　美銀睇標指可升至哪個水平？

股市 22:49 2023/09/20

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美股今年走勢強勁，華爾街多間大行由原先看淡美股，到最近陸續「轉軚」，美銀成為最新一間改為看好後市的大行，該行將標普500指數年底目標位從4,300點上調至4,600點，該現水平高出超過3%，並指宏觀周期、估值和倉位指標正在發出看漲信號，故對美股前景看悄。

美銀策略師Savita Subramanian表示，宏觀經濟和盈利數據好於預期，將推動股市上漲。認為標普500等權重指數會有更高的回報，因為與基準的市值加權指數相比，等權重指數的盈利波動性和預期離散度都更低。故將標普500指數年底目標位從4,300點上調至4,600點。

她在報告中提道，人工智能、自動化和勞動效率預計將推動美國公司的生產率提高。舊經濟，效率低下的公司可以像科技行業和成長型公司一樣受益，但股價沒有充分體現這個主題。

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