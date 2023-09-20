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【虛擬資產】JPEX推「DAO持份者分紅方案」　宣稱綑兩年可獲全額回購

股市 22:42 2023/09/20

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【虛擬資產】JPEX推DAO持份者分紅方案　周四公投

未領牌照經營的虛擬資產交易平台JPEX近日遭證監會及警方追擊，JPEX連續8日在網站高調反駁指控，並強調一直維持代幣買賣，JPEX今日更發出「DAO持份者分紅方案」，號稱將提供4億泰達幣（USDT）供用戶認購兌換，JPEX用戶可將存於平台的資產1：1比例換取「DAO持份者分紅」，現時只以兌換價1%回購，一年後以30%回購，兩年後才以100%進行回購。

所謂的「DAO」，即JPEX向來在網站所稱的「去中心化的自治組織」，指該平台無CEO、無負責人、無實體。

JPEX自被證監點名後，大舉提高提幣手續費，用戶最多只可提取1000USDT，一度要求收取999USDT手續費﹐其後稍降至975USDT，變相令用戶在保留帳戶與血本無歸之間決擇。

證監會反駁JPEX曾接洽發牌，可見【下一頁】

JPEX 在周三聲明中再將矛頭指向證監：

近日因受到香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的事件嚴重影響﹐導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金﹐以致我司暫時出現前所未有的困境。

平台將會對外發放 49% DAO持份者分紅，總價值約為 400,000,000 USDT供大家進行認購兌換。現有用戶可以目前存放於平台內的資產以 1：1 比例進行DAO持份者分紅兌換。

為了能確保各DAO持份者的資產可以獲得足夠的分紅收益﹐平台會於一年後（即 2024 年 9 月 20 日後）﹐由平台提供以原始兌換價的30%進行回購的選項，而於兩年後（即 2025 年 9 月 20 日後）可以兌換價100%進行回購。

例子：10,000 USDT 將可兌換 10,000 持份者分紅，即10,000 USDT＝10,000 持份者分紅
在此階段，10,000 持份者分紅等值＝100 USDT；
一年後：10,000 持份者分紅等值＝3,000 USDT
兩年後：10,000 持份者分紅等值＝10,000 USDT

JPEX：周四公投　接受新客參與DAO分紅

JPEX指，會於周四（21日）公投決定是否執行方案。在公投完成並得出結果前，JPEX仍然會正常保持營運，包括提供所有交易買賣、繼續下調提幣手續費﹐並且敦促專責小組加快速度協助平台用戶。

JPEX同時不忘吸客，現有用戶可以目前存放於平台內的資產以1：1比例進行DAO持份者分紅兌換。若是存入新資產就可以 1：2 的比例進行DAO持份者認購。

JPEX宣稱，所有成為JPEX持份者的用戶可以自行交換任何持有份額，平台屆時會提供DAO持份者交易頁面讓用戶自由交易。而認購並成為DAO持份者的用戶並不需要負上平台所有的營運責任。

JPEX聲稱，認購持份者分紅後﹐用戶將可以從不同方面獲得平台持份者分紅，包括獲得平台中新代幣上架費用、現貨及衍生產品中的手續費收益、DAO持有者將可分發相應比例平台幣JPC，同時，在 JPC 收益池中的USDT每日收益將會暫停，而收益池中餘下的USDT則按DAO持有者分紅的比例，階段性分發給持有人，而JPC 收益池中的JPC 12%年化收益則不受影響。

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編輯：袁諾曦

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