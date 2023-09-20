【虛擬資產】JPEX推「DAO持份者分紅方案」　宣稱綑兩年可全額出金

▲ 【虛擬資產】JPEX推DAO持份者分紅方案 周四公投

近日遭證監會及警方追擊的虛擬資產交易平台JPEX表示，近日因受到證監會的事件嚴重影響，導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金，以致平台暫時出現前所未有的困境。為應對事件，JPEX宣布推出「DAO持份者分紅方案」，對外發放49%DAO持份者分紅，總價值約為4億USDT供認購兌換。

JPEX指，會於周四（21日）公投決定是否執行方案。在公投完成並得出結果前，JPEX仍然會正常保持營運，包括提供所有交易買賣、繼續下調提幣手續費﹐並且敦促專責小組加快速度協助平台用戶。

據方案指，現有用戶可以目前存放於平台內的資產以1：1比例進行DAO持份者分紅兌換。若是存入新資產就可以 1：2 的比例進行DAO持份者認購。

平台會於一年後（即2024年9月20日後），由平台提供以原始兌換價的30%進行回購的選項，而於兩年後（即2025年9月20日後）可以兌換價100%進行回購。

期間，所有成為JPEX持份者的用戶可以自行交換任何持有份額，平台屆時會提供DAO持份者交易頁面讓用戶自由交易。而認購並成為DAO持份者的用戶並不需要負上平台所有的營運責任。

JPEX聲稱，認購持份者分紅後﹐用戶將可以從不同方面獲得平台持份者分紅，包括獲得平台中新代幣上架費用、現貨及衍生產品中的手續費收益、DAO持有者將可分發相應比例平台幣JPC，同時，在 JPC 收益池中的USDT每日收益將會暫停，而收益池中餘下的USDT則按DAO持有者分紅的比例，階段性分發給持有人，而JPC 收益池中的JPC 12%年化收益則不受影響。

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編輯：袁諾曦