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【償還貸款】美學生恢復還貸款　減少零售支出？

商業 09:00 2023/09/21

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疫情期間，美國教育部曾推出學生暫緩償還貸款政策，協助美國的學生應付當時的艱難期。然而，10月1日開始，學生要開始還貸款，數千萬名學生貸款借款人每月需要支付平均200至300美元的還款。有分析指，貸款人將這筆原本要歸還政府的錢，用於購買電視、去旅行、買新房屋和其他數以千計的商品。正是由於這種支出，儘管利率飆升，但美國經濟在最近幾年保持了彈性。

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恢復還貸款對整體經濟的影響仍存在爭議， Target、沃爾瑪等零售商表示擔憂，梅西百貨和Ulta Beauty等其他全國零售商也提到了與還款恢復相關的風險。但經濟學家則表示，對於年度超過18兆美元的美國消費支出來說，重新開始的還款只是一個相對較小的問題。 10月開始要還貸款的學生中，有部份表示會審視如汽油及咖啡的開支。

恢復還款後，根據富國銀行(Wells Fargo Bank)的一份新報告顯示，典型的學生貸款還款金額將在每月210至314美元之間。截至2021年3月31日，根據教育部的數據超過4,300萬人共欠款1.6兆美元的聯邦學生貸款債務。貸款類型包括直接貸款、聯邦家庭教育貸款和佩金斯貸款。總額反映了未償還的本金和利息餘額，其中約一半的借款人欠款不到2萬美元。

年齡分佈方面，24歲及以下的借款人在聯邦學生貸款債務方面欠款1,034億美元。其中四分之三欠款不到2萬美元，不到4%的借款人欠款超過4萬美元，因他們可能仍在攻讀本科或研究生學位，或者他們的貸款還沒有開始積累大量的利息。教育部數據中，最主要的族群是25至34歲借款人，其中超過四分之一的人欠款超過4萬美元。在次要的35至49歲借款人群中，超過三分之一的人欠款超過4萬美元。

編輯：梁巧恩

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