【虛擬資產】證監會：JPEX網上披露與證監會機密通信　違《證券及期貨條例》及《打撃洗錢條例》

虛擬資產交易平台JPEX日前在官網上載與證監會人員電郵來往截圖。證監會今晚（20日）發聲明，指JPEX此舉違反了《證券及期貨條例》第378條及《打撃洗錢條例》第76B條的條文，當中對協助證監會進行法定查訊或調查的人士施加一項須將其獲悉的事宜保密的責任。該會對JPEX違反兩例的保密條文，公開其與證監會法規執行部之間的機密通信一事，深表遺憾。

證監會指，JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，並且不受規管，而自去年3月起，證監會便一直密切注視該平台，並開始就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度，且未能就證監會的要求作出實質回應，故該會隨後於去年7月將JPEX列入該會的無牌公司及可疑網站名單。

JPEX在其網站上披露的機密通信構成了證監會向JPEX作出的上述查訊及調查的一部分。

證監會確認，JPEX從未就可能作出的牌照申請與證監會接洽，及JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，亦不曾向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。因此，證監會與JPEX之間並無就發牌相關事宜溝通。

證監會其後取得的資料令人懷疑此案涉及欺詐行為，故已將之轉介警方處理。由於調查仍在進行中，證監會無法作出進一步評論。

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編輯：胡學能