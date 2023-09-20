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【虛擬資產】證監會反駁JPEX曾接洽發牌、「機密通信為查訊及調查一部分」　強調點名JPEX前9次警示無牌平台風險

股市 22:26 2023/09/20

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【虛擬資產】證監會反駁JPEX曾接洽發牌、「機密通信為查訊及調查一部分」　強調點名JPEX前9次警示無牌平台風險

虛擬資產交易平台JPEX被指控欺詐案，JPEX連日高調反駁證監會、香港警察指控，並於周二（19日）深夜上載客服接洽證監會人員的電郵截圖。證監會於周三（20日）晚上聲明指，有關通訊是證監會去年起查訊及調查JPEX的一部分，而JPEX在網站公開其與證監法規執行部之間的機密通信一事，違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文。

對於部分社會人士批證監遲出手，證監會強調從去年將JPEX列入「可疑網站名單」直至9月13日點名提及JPEX之間，證監會與旗下投委會至少9次，在各自的網站和社交媒體平台上及透過電視／電台，警示投資者在無牌平台上交易及相關不當行為。

JPEX未停止反擊，推「DAO持份者分紅方案」，綑兩年可全身而退？可見【下一頁】

證監：2022年3月起查訊JPEX　JPEX不合作

證監會表示，JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，並且不受規管，自2022年3月起，證監會已注視該平台，並開始就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度，且未能就證監會的要求作出實質回應，故該會隨後於去年7月將JPEX列入該會的無牌公司及可疑網站名單。

證監會指，JPEX在其網站上披露的機密通信構成了證監會向JPEX作出的上述查訊及調查的一部分。

證監會重申，JPEX從未就可能作出的牌照申請與證監會接洽，及JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，亦不曾向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。因此，證監會與JPEX之間並無就發牌相關事宜溝通。

證監會其後取得的資料令人懷疑此案涉及欺詐行為，故已將之轉介警方處理。由於調查仍在進行中，證監會無法作出進一步評論。

JPEX深夜聲明自誇：交易功能仍運作正常、警方記者會言論誹謗 辯稱客服曾聯絡證監，可見【下一頁】

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編輯：胡學能

金融監管機構 罪案 虛擬貨幣 證監會
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