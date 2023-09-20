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【長者優惠】惠康長者優惠擴展至樂悠咭持有人 料全港多65萬人受惠

理財智慧 21:37 2023/09/20

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為答謝長者對社會的貢獻，惠康宣佈將持續多年的長者購物優惠（讓本地65歲或以上長者咭持有人尊享星期三購物優惠）擴展至60歲或以上樂悠咭持有人，預料全港多65萬人受惠。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

現凡持有長者咭或樂悠咭人士於星期三到惠康、Market Place、3hreesixty購買自家品牌，如Meadows、御品皇等超過1,500件貨品，即享9折優惠。除了回饋長者，惠康亦照顧到社會上不同層面的有需要人士，包括無家者、低收入家庭等。「食咗飯未」愛心米庫慈善行動是惠康支援社區的一個重要運動，計劃推出一年多，反應理想。惠康再次於節日推出「加餸啦」活動，為有需要人士帶來温暖。

【溫股知新】港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

在9月22日至28日期間，顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1元。顧客凡購買有關御品皇產品，惠康會以配對形式捐出一件。

【香港夜繽紛】星光大道與K11 MUSEA合辦文化海濱夜市 料中秋國慶黃金周銷售和人流升2-3成【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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溱岸8號三房業主SSD鬆綁即沽　投資客1248萬承接
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