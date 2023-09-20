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【任天堂】「Nintendo Live」首度登陸香港　將於11.25及26在會展舉行

股市 21:06 2023/09/20

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【任天堂】「Nintendo Live」首度登陸香港　將於11.25及26在會展舉行

香港將首次舉行「Nintendo Live」！任天堂宣布，「Nintendo Live 2023 HONG KONG」預定於11月25日及11月26日於香港會議展覽中心展覽廳3G舉行。

任天堂指，會場內將設置遊戲體驗攤位、可拍照留念的攝影區及商品販售區。是次活動適合任何年齡的人士參與，相信遊戲經驗不多的人也能盡興。

參加「Nintendo Live 2023 HONG KONG」需要提前預約入場。活動內容及預約方法，將於10月在Facebook專頁及官方網頁公布。

任天堂自有活動「Nintendo Live」是一場集結遊戲展示、電競賽事、商品販售、攝影區、音樂表演、舞台活動的全年齡向大型活動，一直以來在全球各主要城市舉辦。

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編輯：袁諾曦

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