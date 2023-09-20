【香港機遇】法國招商　貿發局安排逾300場商業配對　科技園率初創創人才及資金

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疫後香港貿發局首次在法國巴黎舉辦的旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong），已圓滿結束。貿發局表示活動有超過1,000名商界領袖出席，同場更安排了300多場商業配對。香港財政司司長陳茂波指香港是歐洲公司進入大灣區和東盟市場的最佳跳板，而隨團的香港科技園公司行政總裁黃克強亦表示，香港是適合歐洲醫療和生物科技公司建立研發基地的地方，科技園會協助有意進駐的創科公司落地及尋找商機。
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出席活動的包括貿發局主席林建岳、香港財政司司長陳茂波及法國對外貿易、吸引力和海外法國國民事務部部長Olivier Becht，同時亦有超過130多名來自香港的高級管理人員、投資者、創新行業代表、初創及專業服務代表參加，是自復常後到訪歐洲的最大規模香港代表團。
香港科技園公司行政總裁黃克強表示，是次隨團出訪巴黎是為了接觸歐美的科技公司，並帶領一些駐園區的醫療健康和生物科技公司到當地了解市場機遇、尋找人才和資金等。
香港科技園協助生物科技落地香港
隨團出訪公司包括相達生物科技、諾輝健康、精進生物科技及免疫學與感染研究中心 C2i。黃克強坦承，科技園目前和法國當地創科企業的接觸不算多，是次訪法正是希望向當地的創科公司介紹，香港如何協助法國生物科技初創及大型製藥企業擴展業務，把握亞洲醫療保健市場的龐大商機。
黃克強表示，醫療健康和生物科技公司在香港建立研發中心有不少優勢，一方面香港是全球少見、在同一個地方雲集多家科研大學的城市，同時也背靠大灣區，能作為收集臨床數據的地點之餘，也能規模生產和科研商用化。法國在醫療和生物科技領域出色，黃克強相信法國的專業知識和人才，能推動香港成為國際生物科技和創新中心。
問到歐洲和其他外國公司向科技園公司查詢最多的是什麼資訊，黃克強表示最多都是想科技園協助開拓市場機會，其次是協助尋找香港及亞洲的專業人才，最後才是資金及土地的資助。他指大多數公司都不是只看香港市場，而是整個粵港澳大灣區市場，不只人口更多、市場更大，也具備研發、生產和融資等配套，他相信之後能吸引更多歐洲公司到香港發展。
本報記者：李智賢法國直擊
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