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【虛擬資產】1010及CSL用戶擬不能登入JPEX APP　消息：其他電訊商或將有類似做法（第二版）

股市 20:53 2023/09/20

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虛擬資產交易平台JPEX近日遭證監會及警方輪流追擊，備受社會關注。JPEX發公告指，平台收到大量香港地區用戶反映，使用香港電訊 （06823） 旗下1010及CSL的用戶並不能正常進入平台的手機應用程式。

有消息人士向本報稱，警方接觸了香港所有電訊商，希望暫停用戶連接至JPEX app，相信除了csl及1010，其他電訊商接下來也有類似做法。消息人士補充，以往警方亦有類似做法，會主動接觸網絡供應商，協助阻止用戶瀏覽或存取部份網站。

JPEX建議，客戶可以使用VPN網絡登入其手機應用程式或使用網頁版操作。JPEX重申，平台一切運作正常。

自JPEX上周遭證監會點名後，即停止客戶出金，其後再宣布下架理財頁面的所有交易。

（第二版加入消息人士）

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