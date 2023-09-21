【虛擬資產】港電訊商據悉暫停用戶連接JPEX app　JPEX刻意「張冠李戴」？（第二版）

虛擬資產交易平台JPEX近日遭證監會及警方輪流追擊，備受社會關注。自昨日下午起，不少用戶報稱無法連接JPEX網站或應用程式（App），有消息人士向本報指出，警方接觸香港所有電訊商，希望暫停用戶連接至JPEX app。消息人士補充，以往警方亦有類似做法，會主動接觸網絡供應商，協助阻止用戶瀏覽或存取部份網站。

JPEX周三兩度發出公告指，收到大量香港地區用戶反映，使用香港電訊 （06823） 旗下1010及CSL的用戶並不能正常進入平台的手機應用程式，其後再指香港地區的電訊服務供應商，「應香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的要求，對我們的手機應用程式及官方網站進行了無理的封鎖。」

JPEX連日不提警方執法 矛頭僅指證監

JPEX雖被香港證監會、警察聯合執法後，但平台連日聲明只將矛頭指向證監會，甚至將警方證監聯合記者會上警方發言人的言論，全數歸入證監，而最新聲明繼續指斥沒有權指令電訊商「封網」的證監會，連日聲明隻字不提警方。

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