溱岸8號三房業主SSD鬆綁即沽　投資客1248萬承接

美聯物業林靖如表示，樓價回調下，部分放盤業主選擇微蝕離場，大圍溱岸８號錄本月首1宗成交，5座高層E室，實用面積718平方呎，屬三房套間隔，屬屋苑優質戶。據悉，單位早前以1,300萬元放售，獲區內客議價52萬元，以1,248萬元購入作投資之用，實用呎價約17,382元。

原業主2020年7月以1,298萬元購入單位，持貨3年，SSD鬆綁即沽，帳面微蝕約50萬元。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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