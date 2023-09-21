  • 29°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 09:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日客新加坡餐廳點帝王蟹 不滿170蚊變5400蚊嬲到報警

環球社會熱點 09:05 2023/09/21

分享：

分享：

有日本遊客到新加坡一間著名海鮮餐廳用膳，因侍應推薦就點了一道招牌辣椒煮帝王蟹。遊客聲稱點餐時價錢為30新加坡元（約172港元），埋單時發現上述為每100克價錢，實價應為938坡元，怒極之下報警求助。

碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切【下一頁】

新加坡媒體引述遊客Junko Shinba指，她上月19日在新加坡旅行期間，與親友一行四人前往克拉碼頭一間海鮮餐廳用膳。

點擊圖片放大
+2

她聲稱一名服務員推薦他們品嘗該店招牌菜辣椒煮阿拉斯加帝王蟹，價錢為30坡元。不過她強調，店員當時並未解釋上述價錢為按每100克計算，而非整道菜的價錢。

四人享用帝王蟹後，準備付款時才發現這道菜的售價為938坡元，遠超他們的消費能力。

Junko Shinba堅稱事前不知道帝王蟹的總重量，而帝王蟹分量更多到，要用三個大碟分開上菜，他們最終也吃不完。

美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）【下一頁】

他們拒絕付款並要求店員報警。警方接報到場調解，店方向Junko Shinba出示另一名顧客點了類似菜式的賬單，以證明餐廳沒有濫收費用。

餐廳發言人表示，這隻帝王蟹的價錢實為每100克26.8坡元（約153.8港元），並聲稱已明確告知食客價錢。

餐廳經理其後為Junko Shinba提供107.4坡元（約616.4港元）的折扣，食客用信用卡繳付餘下費用。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切
今日
碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切
美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
2023/09/20
美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
2023/09/20
女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
男子披垃圾袋紐約時裝周行騷 台下觀眾唔知係惡作劇（有片）
2023/09/16
男子披垃圾袋紐約時裝周行騷 台下觀眾唔知係惡作劇（有片）
馬斯克公開Amber Heard性感照 曾要求舊愛Cosplay電玩角色
2023/09/15
馬斯克公開Amber Heard性感照 曾要求舊愛Cosplay電玩角色

你可能感興趣

碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切
今日 08:05
碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切
美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
09:05 2023/09/20
美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
08:05 2023/09/20
女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
網絡熱話 新加坡 海鮮 餐廳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
全球債務達307萬億美元創新高 因增長與通脹齊放緩
全球債務達307萬億美元創新高 因增長與通脹齊放緩
福特成功阻加拿大工人罷工 與工會達成臨時協議
福特成功阻加拿大工人罷工 與工會達成臨時協議
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩
英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款