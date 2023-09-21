日客新加坡餐廳點帝王蟹 不滿170蚊變5400蚊嬲到報警

有日本遊客到新加坡一間著名海鮮餐廳用膳，因侍應推薦就點了一道招牌辣椒煮帝王蟹。遊客聲稱點餐時價錢為30新加坡元（約172港元），埋單時發現上述為每100克價錢，實價應為938坡元，怒極之下報警求助。

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新加坡媒體引述遊客Junko Shinba指，她上月19日在新加坡旅行期間，與親友一行四人前往克拉碼頭一間海鮮餐廳用膳。

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她聲稱一名服務員推薦他們品嘗該店招牌菜辣椒煮阿拉斯加帝王蟹，價錢為30坡元。不過她強調，店員當時並未解釋上述價錢為按每100克計算，而非整道菜的價錢。

四人享用帝王蟹後，準備付款時才發現這道菜的售價為938坡元，遠超他們的消費能力。

Junko Shinba堅稱事前不知道帝王蟹的總重量，而帝王蟹分量更多到，要用三個大碟分開上菜，他們最終也吃不完。

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他們拒絕付款並要求店員報警。警方接報到場調解，店方向Junko Shinba出示另一名顧客點了類似菜式的賬單，以證明餐廳沒有濫收費用。

餐廳發言人表示，這隻帝王蟹的價錢實為每100克26.8坡元（約153.8港元），並聲稱已明確告知食客價錢。

餐廳經理其後為Junko Shinba提供107.4坡元（約616.4港元）的折扣，食客用信用卡繳付餘下費用。

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責任編輯：鄭錦玲