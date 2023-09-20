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康怡花園兩房跌穿7球　減至688萬獲同區客承接

股樓投資 18:56 2023/09/20

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美聯物業施志剛表示，鰂魚涌康怡花園本月暫錄得5宗買賣，其中一個466實呎戶，成交樓價跌穿「7球」，獲同區用家以688萬元意頭價入市。

施志剛指出，康怡花園為N座低層15室單位，實用面積466平方呎，為兩房間隔，原業主叫價約730萬元，並獲同區用家垂青，由於單位轉手仍有獲利，加上具誠意，故有減價空間，議價後以約688萬元成交，折合實用呎價約14,764元。

原業主於2009年7月以約325萬元購入上述物業，是此轉手帳面賺約363萬元，物業升值約112%。


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撰文 : 蔡子俊

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