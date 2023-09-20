▲ 【虛擬資產】KOL陳怡接力JPEX拍片揶揄證監會「料唔夠」、不罵警方 透露保釋金達百萬元

虛擬資產交易平台JPEX風波未見平息，繼JPEX出聲反擊警方及證監會後，被指涉串謀詐騙而警方拘捕後，KOL 陳怡（陳穎怡）獲保釋後，周三（20日）下午接力上載約19分鐘、名為「我在拘留所的一天，保釋金100萬」影片，講述拘留經過。陳怡在片中強調證監會證據不足，並多次以揶揄證監會是「證貪」，並未有批評拘捕她的警方，「不如你諗下點解我可以保釋，如果件事係咁大，證貪（證監）個邊咁多嘢咁多事，抓到你犯罪，我估我會喺拘留所等到上庭，唔會出黎同大家講嘢」。

陳怡表示，警方不清楚事件來龍去脈，「係收證貪（證監）個order話係說串謀詐騙」，而警方做事只是交差，「不能叫佢地（警方）爛頭卒，但佢地都要衝出黎做嘢」 。陳怡又形容，證監會「做事十分小人」、「死雞撐飯蓋」，為了立功「好似做咗好多嘢」，強調自己不會讓證監會如願以償，稱證監會「料不夠」。

陳怡又轟外界輿論是憎人富貴，厭人窮，「你們就係唔想見到一個普通人彈上去，就係咁簡單，除非你們都是既得益者」，但呼籲支持者不用擔心其安全。

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