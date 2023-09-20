【金管局】余偉文：外匯基金投資考慮保留更多現金和更短期貨幣市場產品

金管局總裁余偉文今出席第5屆中投論壇2023暨跨境投資與國際產業合作大會發表主旨演講，指隨着宏觀不明朗因素增加，需確保投資組合（外匯基金投資）有足夠流動性，且還需要有「及時」的流動性緩衝。為了幫助提高流動性，金管局作為儲備經理，將考慮採取一些措施，比如保留更多現金和期限更短的貨幣市場產品。

他續稱，分散投資對穩定其投資回報也愈益重要。近年來，人民幣債券一直是該局固定收益投資組合中最好的分散投資品種。分散投資仍是抵禦市場不確定性的第一道有效防線，該局將繼續在不同資產類別、地域和貨幣之間分散投資。

余偉文提到，今年第2季以來，宏觀環境有改善，供應鏈和通脹壓力也有緩和，預計已發展市場的央行利率有望接近加息周期頂點。同時即使利率上升，環球經濟仍比預期更有韌性，現在更有可能出現軟着陸，而非衰退。

不過，他稱，總體通脹率即使呈下降趨勢，核心通脹率需要多久才降至央行目標值，這一點很不確定。出於多種原因，包括人口結構變化、全球貿易重新佈線、向清潔及再生能源過渡等，愈來愈多投資者預計核心通脹將在更長時間內保持較高水平。他認為，由於持續的通脹壓力，央行的貨幣政策可能會在更長時間內保持緊縮。儲局已重申其2%的通脹目標，並準備將利率維持在較高水平，以便讓緊縮政策的效果通過系統發揮作用，意味利率也可能在更長時間內保持較高水平。

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編輯：胡學能