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【飛行里數】國泰新推渣打聯營Mastercard迎新推廣 全新客賺10,000里數、「1港元=1里」
Hot Talk 18:05 2023/09/20
國泰航空 （00293） 與渣打合推的渣打國泰Mastercard推出新推廣，新客戶可獲10,000亞洲萬里通（Asia Miles）里數，而發卡後首兩個月可獲「1港元=1里」優惠，上限40,000里數。現有渣打國泰Mastercard持卡人每推薦一人申請，可獲2,000里數，最多可賺40,000里數（即推薦20人）。
國泰表示，9月16日至10日31日期間，全新信用卡客戶經國泰指定連結登記，並經該網申請渣打國泰Mastercard，於11月21日前獲發新卡，可獲上述里數迎新優惠。
值得注意，若申請人已持有其他渣打或MANHATTAN信用卡，申請該張信用卡只能獲得3000里數迎新優惠，也不會獲得「1港元=1里數」優惠。
|所需要求（須於推廣期內完成）
|里數獎賞
|現時未持有＋6個月內沒有取消渣打或MANHATTAN信用卡的新客戶
|10,000里數
|現時持有其他渣打信用卡用戶
|3,000里數
|已持有渣打國泰 Mastercard持卡人每推薦一名新客戶
|每位2,000里數
|消費類別
|賺取里數
|國泰網上購物、訂機票、酒店及免稅品
|高達每2港元 = 1里數
|國泰夥伴餐廳消費
|高達每4港元 = 3里數
|食肆/外賣平台、網上及海外消費
|每4港元 = 1里數
|其他以港幣誌賬的消費
|每6港元 = 1里數
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記者：麥德銘
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