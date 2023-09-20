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【飛行里數】國泰新推渣打聯營Mastercard迎新推廣　全新客賺10,000里數、「1港元=1里」

Hot Talk 18:05 2023/09/20

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【飛行里數】國泰新推渣打聯營Mastercard迎新推廣　全新客賺10,000里數、「1港元=1里」

國泰航空 （00293） 與渣打合推的渣打國泰Mastercard推出新推廣，新客戶可獲10,000亞洲萬里通（Asia Miles）里數，而發卡後首兩個月可獲「1港元=1里」優惠，上限40,000里數。現有渣打國泰Mastercard持卡人每推薦一人申請，可獲2,000里數，最多可賺40,000里數（即推薦20人）。

國泰表示，9月16日至10日31日期間，全新信用卡客戶經國泰指定連結登記，並經該網申請渣打國泰Mastercard，於11月21日前獲發新卡，可獲上述里數迎新優惠。

值得注意，若申請人已持有其他渣打或MANHATTAN信用卡，申請該張信用卡只能獲得3000里數迎新優惠，也不會獲得「1港元=1里數」優惠。

所需要求（須於推廣期內完成）里數獎賞
現時未持有＋6個月內沒有取消渣打或MANHATTAN信用卡的新客戶10,000里數
現時持有其他渣打信用卡用戶3,000里數
已持有渣打國泰 Mastercard持卡人每推薦一名新客戶每位2,000里數

 

消費類別賺取里數
國泰網上購物、訂機票、酒店及免稅品高達每2港元 = 1里數
國泰夥伴餐廳消費高達每4港元 = 3里數
食肆/外賣平台、網上及海外消費每4港元 = 1里數
其他以港幣誌賬的消費每6港元 = 1里數
ET財智Talk

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記者：麥德銘

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