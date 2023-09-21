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碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切

環球社會熱點 08:05 2023/09/21

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英國著名前球星碧咸（David Beckham）與歌手維多利亞（Victoria Beckham）結婚多年，一直被外界譽為金童玉女。但串流平台Netflix的新紀錄片卻披露，碧咸26年前與維多利亞發展地下情時，碧咸媽媽一度擔憂愛兒會失去一切。

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Netflix製作有關碧咸的紀錄片定於10月4日上映，並率先發布長約兩分鐘的預告片段。

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74歲的碧咸媽媽Sandra在片中談及往事，包括碧咸與維多利亞1997年開始拍拖時的軼聞。

碧咸當年正效力曼聯，Sandra形容愛兒一直將足球事業放在首位，但戀上維多利亞後就不一樣。她曾憂慮碧咸在曼聯的職業生涯會偏離軌道，甚至會失去奮鬥的一切。 

維多利亞也透露，她與碧咸拍拖初期，經理人就要求她對戀情保密。因此她與碧咸發展地下情期間，會在停車場約會。

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碧咸在Netflix紀錄片中，也提及他2003年仍效力曼聯期間與恩師費格遜（Alex Ferguson）鬧出的「飛Boot事件」。

他在預告片重新演繹頭部遭球靴擊中的時刻，然後他就直接走開。製片人詢問他有否還擊，碧咸就點頭說是。

責任編輯：鄭錦玲

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