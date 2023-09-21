【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「SALOMON 香港越野系列賽」 山界精英雲集決戰

天氣開始有點涼意，開始踏入行山或跑山季節，然而部分山路受到早前極端天氣所影響，或有塌樹及封路，大家計劃行程時要多加留意。越野跑比賽亦陸續舉辦，當中法國運動品牌SALOMON為推廣本港越野跑普及化、提升新一代越野跑手技術及水平，將於今年10 ⽉⾄明年2 ⽉期間推出「SALOMON 香港越野系列賽」，舉辦一連五場賽事，著重中短距離、高攀升，以及加入更強比賽競爭性，挑戰跑手的速度及技術，同時可飽覽香港各條主要⼭徑的漂亮景⾊。

早前SALOMON在Cam2Sport雲集本地越野跑精英，舉行新聞發佈會公布有關系列賽的詳情，獎品豐富，總值$300,000，有興趣的跑友可以到這個網站報名： https://salomontrailseries.com.hk/

五場比賽日期及簡單資料如下：

2023年10月22日：Cam2 大嶼山（22.7公里）

2023年11月19日：Cam2 大帽山（28.9公里）

2024年1月1日：Cam2 西貢（27.9公里）

2024年1月14日：香港動力大帽山（28.9公里）

2024年2月25日：香港動力50 公里挑戰賽（49.3公里）

▲ 「SALOMON 香港越野系列賽」

三大越野跑精英— 「Run To Play」跑會創辦人陸卓廷Plato、「戰神越野」創辦人楊志成（戰神）及「豐山跑」創辦人張祺豐（KFC）都表示會參加「SALOMON 香港越野系列賽」多於一場的賽事，當中Plato更會五場全數參加。

▲ KFC （左一）、Plato（左二）及戰神（右一）將會參加「SALOMON 香港越野系列賽」。

Plato指當中壓軸明年2月的香港動力50公里挑戰賽，對他來說是個長距離賽的挑戰，因為他比較少參與50 公里山賽，因此會進行較多的長課練習，加強耐力；KFC 亦指50公里挑戰賽攀升幅度大，樓梯亦多，建議要做多些攀升及樓梯訓練以去應付；戰神指由於比較少跑大嶼山路線，所以會加強練習該條賽道。

三位教練亦叮囑大家，除了訓練及試路重要之外，預留時間休息及恢復體能亦不能忽視，這才能交出好的比賽表現。

「SALOMON 越野跑精英培訓班」正式展開

另外，為推動本港越野跑文化普及，以及培育更多新一代越野跑手，發佈會同時宣布「SALOMON 越野跑精英培訓班」正式成立，主教練由今個月初成功完成UTMB PTL 330公里比賽的火車Sir（林成業）擔任。大會早前經選拔，由110 位參加者中選出30 位有潛質成為精英越野跑⼿學員，透過火⾞Sir設計的⼀連串嚴格訓練，提升越野跑能⼒，首要任務為出戰10 ⽉份展開的「SALOMON香港越野系列賽」作好準備，爭逐前列成績。

▲ 「SALOMON 越野跑精英培訓班」主教練火車Sir在九至十月帶領一眾精英越野跑⼿學員進行嚴格訓練。

火車Sir在會上透露，12 節訓練內容包括六節上山長課及六節運動場的訓練，針對斜路、敏捷度及越野跑等幾個範疇，當中更會有三次實戰訓練，正式走進系列賽賽道，熟悉路況。

「SALOMON 越野跑精英培訓班」學員亦對課程充滿期待！上屆SALOMON 50公里比賽男子冠軍莫偉雄 (Ryan) 認為有火車Sir作主教練，相信會在訓練上有更大提升，並希望能與一眾精英互相鼓勵及「迫害」，相信有更好效果；上屆SALOMON 50公里比賽女子冠軍黃琪珍（細比）亦期待在培訓班可以改善跑步速度及上斜，提升越野跑的整體表現。

▲ Ryan（中）及細比（左二）在招待會上分享對「SALOMON 越野跑精英培訓班」的期望。

「SALOMON 越野跑精英培訓班」現時的30 位學員更有機會被邀成為Team SALOMON 成員，成為精英中的精英。小弟早前亦有參與選拔而有幸獲選，上了兩課學懂不少越野跑技巧，包括上山落山的跑步竅門，以及透過Hill Repeats練習提升耐力及速度，實在獲益良多。

▲ 「SALOMON 越野跑精英培訓班」特別為每名學員配上品牌裝備，合適的越野跑鞋當然少不了，圖為SALOMON Sense Ride 5 GTX。

▲ 第一課Hill Repeats在城門谷運動場旁練習跑斜路的速度。

▲ 第二課走衛奕信徑上五桂山及東洋山。

▲ 練習上山落山跑步技巧。

另外，SALOMON 港澳區負責人James在發佈會上宣布正積極籌辦在2024年舉行Golden Trail Series 香港站賽事。「Golden Trail Series亞洲區比賽暫時只有韓國及日本兩站， Golden Trail Series 特色為距離較短，難度較高，今次我們籌辦的五場『SALOMON 香港越野系列賽』亦是以Golden Trail Series 作為參考。我們希望能夠令香港越野跑的水準及文化與國際舞台接軌，令更多香港新一代精英越野跑手參與Golden Trail World Series 的世界性決賽！」

▲ James透露2024年Golden Trail Series將增設香港站比賽，相信一眾跑山友都會十分期待。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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