▲ 【油價走勢】高盛上調未來12個月布油預測至100美元 惟料難以持續超過105美元

高盛將未來12個月布蘭特期油預測由93美元上調至100美元。高盛表示，以亞洲為主將驅動全球原油需求上升，但在供應進一步減少下，將令布油明年在80至105美元之間徘徊。

不過，高盛認為，石油輸出國組織（OPEC，油組）不可能再將油價推至極端的水平，因為這會破壞長期剩餘需求。因此，布油明年不太可能持續超過105美元。

高盛指，油組大幅減少供應，但需求又相應增長，將足以抵消美國產量增加的影響。該行指，目前全球原油消耗量創新高，並預期今季將會出現每日200萬桶的原油短缺，到最後一季則能每日有110萬桶的缺口。

受惠於油組及其盟友的關鍵國家沙特及俄羅斯大幅限制供應，令近期油價走勢偏強，並見10個月高。同時，高盛指，美國及中國兩大經濟體的前景較佳也支撐了油價的升勢，導致庫存迅速下降。

截至周三（20日）下午5時40分，布油報每桶93.1美元，紐約期油則報每桶89.4美元。

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編輯：袁諾曦