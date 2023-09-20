【多相】飛揚一期現樓示位陪你睇　周日盡推餘貨70伙　增租客及專才優惠

長實及新地合作發展的屯門飛揚公布最新銷售部署，將於周日（24日）盡推項目一期餘下70伙單位應市，涉及兩房及三房戶型。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示表示，發展商為該批單位新設3種付款辦法，全為建築期付款方法，並針對現時正租樓的買家及專才買家提供優惠。

其中現時手上有租約的買家可以選用 「租置賞建期」付款計劃，可享成交特別回贈，以補貼租金支出，如買家選購兩房單位可享成交價4%的現金回贈，三房單位買家則則可享成交價5%的現金回贈，可用於抵消樓價尾數。

至於「至尊人才建期」就為29個行業、職業及高端人才通行證計劃，又或文憑或以上學歷人士而設，提供樓價3%的折扣優惠，令合計優惠達定價18%，亦即折扣率相當於現已取消的即供付款計劃。

發展商為迎合現樓銷售步伐，將於周五（22日）起對開放現樓示範單位予公眾預約參觀。其中項目1座21樓A室，實用面積712平方呎，屬三房間隔，由於不設露台及工作平台，單位更見實用。

1座21樓A室

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發展商同日上載新一份銷售安排全數剩餘70伙於周日（24日）以先到先得形式盡推，楊桂玲指，涉及38伙兩房單位及32伙三房單位，計算「租置賞建期」計劃最高15%折扣優惠，以及不同戶型各自的現金回贈。折實平均呎價為12,848元，折實入場價為563.328萬元。

楊桂玲另總結了項目至今的銷情，飛揚共兩期項目現時已售出702伙，套現約35億元，待售不足100伙。項目一期的預計關鍵日期為明年3月，而二期則為明年9月。

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