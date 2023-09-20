【內地遊】WeChat Pay HK 推出「暢遊內地消費金」 家長支付子女內地考察花費零阻礙 新開通學生用戶獲逾80元迎新禮遇

近期北上已成為香港人週末休閒及遊學考察的新潮流。為方便香港學生在內地各城市的遊學消費，WeChat Pay HK在教育局的支持下，宣布將於今年9月28日推出「暢遊內地消費金」功能。家長可透過WeChat Pay HK賬戶向子女發送消費金，學生無須綁定香港信用卡或銀行賬戶，即可在內地使用WeChat Pay HK以港幣進行消費，體驗移動支付的便捷。



此外，學生還可在內地使用網上平台，如滴滴出行、美團、大眾點評等，以消費金享受掃碼點餐、團購優惠等服務。新開通WeChat Pay HK賬戶的學生更可獲贈總值逾80元的迎新禮遇。同時，為培養學生的日行一善習慣，學生每日使用WeChat Pay HK完成的首筆消費、派發利是或轉帳超過1元，可免費獲贈公益印花「小紅花」一朵，學生可捐贈給心儀的慈善項目。每捐出一朵「小紅花」，騰訊公益慈善基金會（騰訊基金會）將同步捐出1元。

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責任編輯：陳玉蓮