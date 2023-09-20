  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地遊】WeChat Pay HK 推出「暢遊內地消費金」 家長支付子女內地考察花費零阻礙 新開通學生用戶獲逾80元迎新禮遇

理財智慧 18:04 2023/09/20

分享：

分享：

近期北上已成為香港人週末休閒及遊學考察的新潮流。為方便香港學生在內地各城市的遊學消費，WeChat Pay HK在教育局的支持下，宣布將於今年9月28日推出「暢遊內地消費金」功能。家長可透過WeChat Pay HK賬戶向子女發送消費金，學生無須綁定香港信用卡或銀行賬戶，即可在內地使用WeChat Pay HK以港幣進行消費，體驗移動支付的便捷。

此外，學生還可在內地使用網上平台，如滴滴出行、美團、大眾點評等，以消費金享受掃碼點餐、團購優惠等服務。新開通WeChat Pay HK賬戶的學生更可獲贈總值逾80元的迎新禮遇。同時，為培養學生的日行一善習慣，學生每日使用WeChat Pay HK完成的首筆消費、派發利是或轉帳超過1元，可免費獲贈公益印花「小紅花」一朵，學生可捐贈給心儀的慈善項目。每捐出一朵「小紅花」，騰訊公益慈善基金會（騰訊基金會）將同步捐出1元。

【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話

【香港迪士尼樂園】全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 港人優先場如何訂 ?  (記者率先帶大家參觀現場)   拆解迪士尼樂園門票貴得有理 ?詳見【下一頁

點擊圖片放大
+12
+11


【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程 【按此
 

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合 詳見 【下一頁
 

陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
慈善基金 手機Apps 網購平台 網上購物 科技產品 財務自由 DJ 大眾 基金 門票

上一篇文章

1980年購錦綉花園雙號屋　長情業主沽貨離場　物業升值7.5倍

下一篇文章

【新功能】WhatsApp 推「流程」 同時完成快速選擇火車座位 訂購餐點或進行預約
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【裝修設計】74萬裝修478呎單位 牆面改裝Moss wall突顯家居品味
【裝修設計】74萬裝修478呎單位 牆面改裝Moss wall突顯家居品味
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款