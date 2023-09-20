【分析｜美股】Pimco料標普500指數要跌15%？　全因一個因素拖累

國際油價近日持續走高，紐約期油周二（19日）更升至每桶93美元，創1年高。高油價除有機會令環球通脹死灰復燃外，Pimco分析師認為，原油價格飆升有可能成為衝擊股市的因素之一，認為美股或會因此走弱，標普500指數或有機會下跌15%。

Pimco多資產策略投資組合經理Erin Browne表示，油價會是聯儲局面臨最大的挑戰之一，隨著美國決策者試圖實現經濟軟著陸，原油價格飆升是可能衝擊股市的因素之一。指股票投資者未將經濟衰退的概率考慮在內，故油價走高等威脅因素則可能推動標普500指數下跌15%左右。



他解釋，雖然聯儲局關注的是核心通脹，即不包括食品和能源等波動性因素，惟油價上漲將推動耐用品價格走高，並損害經濟，使得聯儲局難以滿足市場對明年減息三次的預期。



但Erin Browne也認為消費者比預期更具韌性，國內生產總值（GDP）增速也反映這個情況如此，故降低了該行對美國年內經濟衰退的的預期，估計經濟將實現一定程度上的軟著陸，即非常低的GDP增速，但通脹仍然高企，經濟仍面臨外部衝擊的風險。



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編輯：葉志偉