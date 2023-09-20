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【新功能】WhatsApp 推「流程」 同時完成快速選擇火車座位 訂購餐點或進行預約

理財智慧 18:02 2023/09/20

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WhatsApp宣布即將推出全新功能「流程」（Flow），使商家能夠在WhatsApp界面上提供更多互動體驗，而無需用戶離開對話窗口即可完成各種操作，例如快速選擇火車座位、訂購餐點或進行預約等。透過「流程」，商家可以利用多樣的導航選項（Menu）和自訂的表格來滿足用戶的各種需求。

在接下來的數週內，全球各地使用WhatsApp Business平台的商家將能夠開始使用「流程」功能。同時，WhatsApp將提供Meta驗證功能，以確保用戶與真實和正確的商家進行對話。商家需要提交資料給Meta進行驗證。一旦驗證通過，商家將獲得驗證徽章、增強型支援服務以及防止假冒的機制。此外，Meta驗證還將提供額外的付費功能，包括建立自訂的WhatsApp專頁，方便用戶通過網絡輕鬆搜尋商家，以及多裝置支援，使顧客可以獲得多位員工的回應等。不久之後，WhatsApp Business應用程式的小型商家將開始測試Meta驗證功能，測試完成後將在WhatsApp Business平台上正式推出。

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責任編輯：陳玉蓮

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