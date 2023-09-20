【新加坡醜聞】前總理之子吳仁軒涉操縱股價被控　近月政商界清廉形象受損

▲ 新加坡前總理之子吳仁軒因涉嫌操縱股價而被當地監管機構起訴。

新加坡傳媒報道，新加坡前總理吳作棟兒子吳仁軒（Goh Jin Hian）因涉嫌虛假交易新絲路集團（ New Silkroutes Group，星：BMT）股份，遭新加坡警方和金管局提出39項控罪，涉及證券及期貨相關控罪。吳仁軒現年54歲，為投資控股公司新絲路集團的前行政總裁，與他一同被控的包括3名新絲路集團前任或現任高層。

新加坡近月政界爆出多件醜聞，包括交通部長易華仁（S. Iswaran）7月因反貪調查而停職，而國會議長陳川仁就因與黨友維繫婚外情而辭任，令當地政商界清廉形象受損。

吳仁軒被指在2018年操縱旗下公司股價

吳仁軒於2015年起出任新絲路集團行政總裁，2020年轉任主席，但同年再以專注個人事務為由，而離開公司。

據新加坡傳媒報道，吳仁軒被指在2018年8月至12月期間，利用其星展私人銀行投資帳戶落盤和執行交易，與其他高層人為地推高新絲路集團股價。

吳仁軒現時獲准保釋，下月再回法庭。一旦被成功起訴，吳仁軒每項控罪的最高刑罰為7年監禁和罰款25萬新加坡幣。

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編輯：麥德銘