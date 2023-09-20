1980年購錦綉花園雙號屋　長情業主沽貨　物業升值7.5倍

元朗錦綉花園有長情業主沽貨，持貨超過42年，現帳面獲利逾889萬元，物業期內升值約7.5倍。

利嘉閣地產呂國雄稱，錦綉花園D段2街雙號屋，實用面積848平方呎，日前以1,008萬元易手，實用呎價約11,887元。他透露，買家心儀屋苑環境舒適，而且單位間隔實用，與業主議價後，終成功購入單位。

資料顯示，原業主早於1980年以約118.3萬元一手購入單位，持貨超過42年，現帳面獲利逾889萬元，物業期內升值約7.5倍。呂國雄說，錦綉花園現有約100個放盤，入場費約920萬元起。

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