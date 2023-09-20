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德國生產者價格八月創下60年來最大降幅 按年減12.6%

環球政經 14:57 2023/09/20

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德國生產者價格在8月創下自1949年以來的最大按年降幅，激發了歐洲最大經濟體進一步緩解通膨的希望。據聯邦統計局周三（20日）報告，生產者價格按年減12.6%，而分析師預計降幅為 12.6%。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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由於烏克蘭戰爭，2022 年 8 月的德國生產者價格年增了 45.8%，創下有史以來的最高紀錄。 因此，2022 年 8 月和 2023 年 8 月之間的比較顯示出強勁的下降。

德國的生產者物價指數被認為是關鍵的通膨指標，自去年9月以來一直在穩步放緩。7月份，由於能源價格壓力降溫，德國生產者價格下降了 6.0%，為兩年半以來的首次下降。統計局的數據顯示，與 7 月相比，8 月的生產者價格上漲了 0.3%。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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記者：張瑋婷

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