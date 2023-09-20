全球債務達307萬億美元創新高 因增長與通脹齊放緩

國際金融協會（IIF）周二（19日）發表報告，指全球債務於今年次季達到307萬億美元（約2,394.6萬億港元），10年間增長約100萬億美元（約780萬億港元）。IIF指，增長及通脹放緩推動債務比率上升。

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以美元計價的全球債務於今年上半年已增加10萬億美元（約78萬億港元）。超過8成的新增債務來自已開發國家，其中美國、日本、英國和法國增幅最大。

新興市場當中，中國、印度和巴西等最大經濟體的增幅最大。

IIF指隨著加息、債務水平上升及政府利息支出上升，國內債務壓力將會加劇。

全球債務佔國內生產總值（GDP）的比率升至336%，但全球債務佔GDP比率在今年之前已連跌7季。

IIF形容，通脹率突然上升為過去兩年債務比率大幅下降的主因。隨著薪酬和物價壓力放緩，IIF預計全球債務佔GDP比率到今年底將超過337%。

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報告發現，新興市場的家庭債務佔GDP比率仍高於新冠疫情前水平。至於成熟市場今年上半年的家庭債務佔GDP比率，已回落至過去20年來低位。

IIF估計，如果成熟市場的通脹壓力持續存在，家庭資產負債表的穩健情況將為進一步加息提供緩衝空間，特別是美國。

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責任編輯：鄭錦玲