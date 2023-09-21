【中資電訊股】中移動8月5G客戶淨增685萬　一文看清內地電訊商8月數據

▲ 一文看清內地電訊商8月數據

內地三大電訊營運商公布8月客戶數據，中移動 （00941） 8月5G套餐客戶淨增數繼續跑贏，當月增加684.4萬戶，中聯通 （00762） 5G套餐客戶按月淨增489萬戶，而中電信 （00728） 5G套餐客戶單月增加483萬戶。

中國移動

中移動8月移動客戶總數9.86億，按月淨增47.4萬戶，年內累計增加1146.8萬戶；當月5G套餐客戶數為7.33億戶，按月增加684.4萬戶。中移動8月有綫寬帶業務客戶總數為2.9億戶，按月淨增228.1萬戶，年內累增1828.4萬戶。

2023年 客戶總數（單月淨變化） 5G套餐客戶（單月淨變化） 8月 9.86474億（+47.4萬戶） 7.33179億（+684.4萬） 7月 9.86億（+61.4萬戶） 7.26335億（+453.1萬戶） 6月 9.85386億（+227.8萬戶） 7.21804億（+1484.8萬戶） 5月 9.83108億（＋32.5萬戶） 7.06956億（＋814.6萬戶） 4月 9.82783億（＋2.5萬戶） 6.98810億（＋957.5萬戶） 3月 9.82758億（＋411.0萬戶） 6.89235億（＋5010.2萬戶） 2月 9.78648億（＋313.9萬戶） 6.39133億（＋1665.9萬戶） 1月 9.75509億（＋50.3萬戶） 6.22474億（＋846.9萬戶）

中國電信

中電信8月移動用戶數為4.03億，按月增加96萬戶，年內累計增加1247萬戶；當月5G套餐客戶數為3.03億戶，按月增加483萬戶，年内累計淨增2502萬戶；中電信8月有線寬帶用戶總數為1.88億戶，按月淨增91萬戶，年内累計淨增687萬戶；固定電話用戶數1.02億戶，當月淨減42萬戶，年内累計淨減252萬戶。

2023年 客戶總數（單月淨變化） 5G套餐客戶（單月淨變化） 8月 4.0365億（+96萬戶） 3.0298億（+483萬戶） 7月 4.0269億（+78萬戶） 2.9815億（+329萬戶） 6月 4.0191億（+79萬戶） 2.9486億（+424萬戶） 5月 4.0112億（＋93萬戶） 2.9062億（＋339萬戶） 4月 4.0019億（＋149萬戶） 2.8723億（＋402萬戶） 3月 3.9870億（＋299萬戶） 2.8321億（＋503萬戶） 2月 3.9571億（＋340萬戶） 2.7818億（＋519萬戶） 1月 3.9231億（＋113萬戶） 2.7299億（＋503萬戶）

中國聯通

中聯通公布，8月「大聯接」用戶累計達9.47億戶，按月增加1070.1萬戶；當中5G套餐客戶約2.43億戶，按月增加489萬戶；物聯網終端連接累計達4.59億戶，按月增加859.1萬戶。

中聯通「大聯接」用戶累計到達數即是，移動出賬用戶，固網寬帶用戶，固網本地電話用戶，物聯網終端連接數，及組網專線用戶數的總和。

2023年 5G套餐客戶（單月淨變化） 8月 2.43077億戶（+489萬戶） 7月 2.38187億戶（+574.2萬戶） 6月 2.32445 億戶（+281.9萬戶） 5月 2.29626 億戶（+258.8萬戶） 4月 2.27038 億戶（+323.1萬戶） 3月 2.23807 億戶（+404.6萬戶） 2月 2.19761 億戶（+396.6萬戶） 1月 2.15795 億戶（+306.8萬戶）

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記者：伍鍵文