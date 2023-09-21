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【中資電訊股】中移動8月5G客戶淨增685萬　一文看清內地電訊商8月數據

股市 20:52 2023/09/21

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一文看清內地電訊商8月數據

內地三大電訊營運商公布8月客戶數據，中移動 （00941） 8月5G套餐客戶淨增數繼續跑贏，當月增加684.4萬戶，中聯通  （00762）  5G套餐客戶按月淨增489萬戶，而中電信  （00728）  5G套餐客戶單月增加483萬戶。

中國移動 

中移動8月移動客戶總數9.86億，按月淨增47.4萬戶，年內累計增加1146.8萬戶；當月5G套餐客戶數為7.33億戶，按月增加684.4萬戶。中移動8月有綫寬帶業務客戶總數為2.9億戶，按月淨增228.1萬戶，年內累增1828.4萬戶。

2023年客戶總數（單月淨變化）5G套餐客戶（單月淨變化）
8月9.86474億（+47.4萬戶）7.33179億（+684.4萬）
7月9.86億（+61.4萬戶）7.26335億（+453.1萬戶）
6月9.85386億（+227.8萬戶）7.21804億（+1484.8萬戶）
5月9.83108億（＋32.5萬戶）7.06956億（＋814.6萬戶）
4月9.82783億（＋2.5萬戶）6.98810億（＋957.5萬戶）
3月9.82758億（＋411.0萬戶）6.89235億（＋5010.2萬戶）
2月9.78648億（＋313.9萬戶）6.39133億（＋1665.9萬戶）
1月9.75509億（＋50.3萬戶）6.22474億（＋846.9萬戶）

中國電信

中電信8月移動用戶數為4.03億，按月增加96萬戶，年內累計增加1247萬戶；當月5G套餐客戶數為3.03億戶，按月增加483萬戶，年内累計淨增2502萬戶；中電信8月有線寬帶用戶總數為1.88億戶，按月淨增91萬戶，年内累計淨增687萬戶；固定電話用戶數1.02億戶，當月淨減42萬戶，年内累計淨減252萬戶。

2023年客戶總數（單月淨變化）5G套餐客戶（單月淨變化）
8月4.0365億（+96萬戶）3.0298億（+483萬戶）
7月4.0269億（+78萬戶）2.9815億（+329萬戶）
6月4.0191億（+79萬戶）2.9486億（+424萬戶）
5月4.0112億（＋93萬戶）2.9062億（＋339萬戶）
4月4.0019億（＋149萬戶）2.8723億（＋402萬戶）
3月3.9870億（＋299萬戶）2.8321億（＋503萬戶）
2月3.9571億（＋340萬戶）2.7818億（＋519萬戶）
1月3.9231億（＋113萬戶）2.7299億（＋503萬戶）

中國聯通

中聯通公布，8月「大聯接」用戶累計達9.47億戶，按月增加1070.1萬戶；當中5G套餐客戶約2.43億戶，按月增加489萬戶；物聯網終端連接累計達4.59億戶，按月增加859.1萬戶。

中聯通「大聯接」用戶累計到達數即是，移動出賬用戶，固網寬帶用戶，固網本地電話用戶，物聯網終端連接數，及組網專線用戶數的總和。

2023年5G套餐客戶（單月淨變化）
8月2.43077億戶（+489萬戶）
7月2.38187億戶（+574.2萬戶）
6月2.32445 億戶（+281.9萬戶）
5月2.29626 億戶（+258.8萬戶）
4月2.27038 億戶（+323.1萬戶）
3月2.23807 億戶（+404.6萬戶）
2月2.19761 億戶（+396.6萬戶）
1月2.15795 億戶（+306.8萬戶）
ET財智Talk

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【中資電訊股】中移動7月客戶總數升至9.86億　5G客戶淨增逾453萬戶　

【中資電訊股】中移動6月5G客戶淨增近1485萬　一文看清內地電訊商6月數據

記者：伍鍵文

中國電信（00728） 中國電信 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 港股 物聯網 中資電訊股 中國 5G
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