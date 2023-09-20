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亞馬遜假期增聘25萬名員工 並提高平均工資

環球政經 16:57 2023/09/20

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亞馬遜（AMZN）宣布，計劃在美國招聘25萬名員工，以幫助滿足假日期間增加的需求。

與上一年僱用15萬名季節性工人相比，這一數字有了大幅增長。新招聘的員工將擔任各種職位，包括全職、兼職以及倉庫和配送領域的季節性職位。

亞馬遜還提高了這些工人的平均時薪，時薪從17美元到28美元不等。此外，該公司還在部分地區提供1,000美元到3,000美元不等的簽約獎金。此舉順應了亞馬遜在勞資關系緊張和倉庫工傷記錄受到批評的情況下，逐步提高一綫員工起薪的趨勢。

亞馬遜決定僱用更多季節性工人並提高時薪，部分地點的時薪高達28美元，這反映了該公司在解決勞工問題的同時，努力滿足假日購物季的需求。

作為美國第二大僱主，亞馬遜一直面臨與工人組織和設施安全問題有關的挑戰。這些措施的目的是在這一關鍵時刻吸引和留住工人，並表明公司致力於改善員工的報酬。

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撰文 : 林斯凱

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