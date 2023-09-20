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【私募基金】高盛資管2隻私募二級市場基金完成152億美元募集

股市 19:00 2023/09/20

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【私募基金】高盛資管2隻私募二級市場基金完成152億美元募集

高盛資產管理宣佈，兩隻私募二級市場基金Vintage九期基金和Vintage Infrastructure Partners完成最終募集，機構投資者和高淨值投資人士認購積極，更出現超額認購，令兩隻基金最終分別募資142億美元及10億美元。

Vintage系列基金是高盛資產管理另類投資業務的旗艦基金，Vintage九期是高盛多元化的私募股權二級市場策略下最新推出的第九支基金，也是該系列中規模最大的基金。Vintage八期於2020年完成了103億美元的募資。

正處於私募二級市場的拐點

高盛資產管理私募二級市場全球主管Harold Hope表示，如今市場流動性需求強勁，正處於私募二級市場的拐點，相信私募二級市場的長期贏家將是對市場擁有全域觀，並能權衡不同交易類型和結構相對價值的投資者。
  
Vintage Infrastructure Partners建立于現有Vintage平台積累了15年的基建二級市場投資經驗，最終股權募資金額約10億美元，是高盛資產管理首隻專門投資於一直擴大的基礎建設二級市場的混合基金。

截至2023年6月30日，高盛資產管理在私募二級市場的資產管理規模超過450億美元。2021至2022年，高盛資產管理團隊的基建二級市場投資增長超過40%，並在2023年上半年達到歷史新高。

相關文章：【零售基金】高盛資產管理推全方位中國股票及印度股票兩隻新投資基金　香港零售基金增至16隻

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