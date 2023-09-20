Google旗下Bard推新功能 續與ChatGPT對抗

Google正為旗下生成式AI——Bard，引入新的功能，繼續與微軟（MSFT）支持的ChatGPT展開競爭。

Bard現在可以對自己的回答進行事實核查，並分析用戶的個人Google數據。Google還將推出Bard Extensions，允許用戶從Google Drive和Gmail等其他Google產品中導入數據。雖然目前僅限於Google應用，但Google計劃今後將外部公司的應用整合到Bard中。

此外，Bard還將解決被稱為「幻覺」的不準確回答問題，向用戶顯示其答案的哪些部分與Google搜索結果一致，旨在建立對生成式AI的信任。另一項功能允許用戶邀請他人加入Bard對話。

盡管ChatGPT大受歡迎，但Bard卻難以獲得類似的吸引力，8月份的訪問量僅為ChatGPT的13%。Google努力增強Bard的功能，並從各種Google服務中整合用戶數據，旨在使Bard更加用戶友好、準確和可信，希望借此縮小與競爭對手的差距。

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