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家福會「護老者月」活動及「護老者約章」 喚起社會對護老者福祉的關注

都會情報 17:00 2023/09/20

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為喚起社會對家庭護老者福祉的關注，家福會於2022年推行「護老拍住上」一系列護老者支援服務，並於2023年開展「護老拍住上」支援計劃，連繫社會各界支持護老者，攜手建立一個護老者友善的社會。

家福會於今年10月再次舉行「護老者月」，10月11日會舉行「預設照顧計劃如何踏前一步2023」 研討會，邀請來自不同界別的專家，包括醫務衞生局顧問林啟忠先生分享相關議題的立法進展、勞工及福利局副局長何啟明先生JP分享「預設照顧計劃」在社區的支援及準備等等；10月26日會舉行的「護老者論壇2023」，與大眾探討如何促進護老者的社區支援。此外，早前家福會透過諮詢制訂了一份「護老者約章」，旨在肯定護老者的貢獻以及宣揚護老者應有的權利，推動社會各界關注及支持護老者。邀請大家參與「護老者月」活動及支持「護老者約章」，在活動上互相交流經驗及互動，集思廣益，促進護老者的社區支援、表達你對護老者權利的支持及重視。

立即到以下連結報名及了解更多：https://bit.ly/3EKpBa3
如有查詢，請致電家福會九龍城活齡中心 (電話: 2711 2488)。

(特約)

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