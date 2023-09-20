【餐飲新浪潮@iM網欄】餐飲未來兩大關鍵詞——教育X科技

香港疫情措施放寬已半年有多，各大餐廳都期望生意能回復到疫情前的盛況，但可惜事與願違，當中更以高級餐飲業受到較多的影響。原因是，一浪接一浪的外遊潮，導致香港人寧願去外地消費。面對疫情後，各商家要如何變陣呢？而更重要的問題是，香港餐飲業經歷這一役，更應該如何走下去呢？

令用餐不只是美食

旗下有10多間餐飲品牌，菜系遍及中日西式的餐飲集團The Food Story總經理Kurt Wong和我提到，面對疫情後，他們嘗試把重點放在與客人的互動性，令一餐飯more than just dining。例如，他們的日式餐廳Sensu會與熊本熊合作，令菜單更具獨特性。他認為，只要做出香港人去旅行都享受不到的體驗，就能夠吸引他們在香港消費。

另外，他還提到一個有趣的觀察。疫情後，很多人都較早吃晚飯，所以他們旗下大多餐廳在下午五時半就開始晚市了。而且，他還覺得，現在的食客的節奏比以前更快，更多人希望快點吃完，快點回家。餐廳的菜單也因應顧客的習慣而作出了調整，例如增加了一些簡單易吃的菜式選項，以及提供更快的點餐和送餐服務，以配合顧客希望快速用餐的需求。

所以說，其實我們平常在餐廳吃飯，只在想餐點好吃還是不好吃而已，但其實要經營一間餐廳，要最大化利潤，好吃真的只是必要條件，如何吸引客人流量，留住顧客的口之餘，也留住顧客的心，真的很多細節要兼顧。

疫情事小，人才事大

但疫情這個因素說到底，都是暫時性的，終有一日，疫情的影響會變得非常輕微。但人才短缺這個已困擾香港本地餐飲業多年的結構性問題，日益嚴重，才是大問題。

年青一代不願投入餐飲業，而在疫情期間很多餐廳被逼裁員，造就了職業斷層，整個業界沒有新血加入。而我所謂的人才短缺，更不僅限於廚房的部份，其實是連同前線待應、餐廳管理等，通通都需要人才。

我覺得，餐飲教育是一件很重要的事。其實，不止是法國、美國，其實連瑞士、西班牙都有專營餐飲的學校，以培訓年輕人才。以香港這個美食天堂，更值得有更多如中華廚藝學院的學校，培育更多人少。同時最重要最重要的是，令社會不要再看輕做餐飲的青年。

餐飲科技不可少

但教育這遠水始終救不了勞動力欠缺這近火，所以有不少餐廳開始進行電子化，例如引入QR code點餐，以減少人力需要。除了節流，現在餐廳也比較能擺脫舊有只依賴公關的思維，開始嘗試自己開源——自己架設網站、經營社交媒體、投網上廣告等，希望以最合適的方式增加客人流量。這都是非常好的開始！

但總體而言，香港餐飲業數碼化的速度還是比較慢。主要還是餐飲業做數碼化的原因還是比較被動，只是遇到問題，就去解決，而不是主動地提升競爭力。

觀乎其他外地經驗，如台灣，當客人在餐廳以Line的支付系統Line Pay支付後，就能自動把顧客加入會員之中，提升re-marketing的效率；又或者，在澳洲，Domino Pizza在店內裝有鏡頭，程式會按影像作分析，監察Pizza的質素，甚至會分析數據，調整出最受觀客歡迎的食物樣態。這些餐飲科技，都是能令餐飲業發展得更好好的技術。

我當然明白，這些都不是一間小型甚至中型的餐廳能做到的研發，但是如果我們相信，香港的餐飲業還是非常有生命力的話，如何令整個產業做得更好，讓更多美食有條件在這個地方不斷湧現，就需要各方各界的努力了。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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