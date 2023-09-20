年初1888萬購THE ASTER兩房戶　現享逾2.7厘租金回報

有投資者年初以1,888萬元買入跑馬地THE ASTER的兩房單位，現享逾2.7厘租金回報。

中原地產張偉光說，跑馬地THE ASTER高層A室，實用面積699平方呎，兩房一套間隔，月租原先叫價4.5萬元，新近以42,888元租出，實用呎租約61元。據了解，租客為一名單身男士，見單位間隔實用，屋苑樓齡新淨，設施齊全，故租用單位。

資料顯示，業主於今年2月以1,888萬元買入單位，以月租42,888元計，現享逾2.7厘租金回報。

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