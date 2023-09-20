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Ampere望設計比AMD更好的晶片 甲骨文將採用其晶片

環球政經 11:20 2023/09/20

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甲骨文 Oracle（ORCL）周二(19日)表示，將在其雲端運算服務中使用安培運算公司（Ampere Computing）的旗艦處理器晶片。

Ampere由Intel（INTC）前高階主管創立，它利用Arm Holdings的技術為資料中心設計晶片，並將生產外包給台灣台積電（2330）。

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Ampere 的目標是設計出比英特爾和Advanced Micro Devices（AMD）的傳統處理器更節能的晶片，兩家公司隨後都發布了與 Ampere 晶片競爭的產品。

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甲骨文是 Ampere 的主要投資者，也是 2021 年首批採用其晶片的雲端運算公司之一。 Ampere 執行長 Renee James（Renee James）是甲骨文董事會成員。

Ampere 上個月表示，Alphabet（GOOGL）的Google雲端部門將提供其最新的晶片，這些晶片採用了 Ampere 定制設計的計算內核。

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責任編輯：張瑋婷

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