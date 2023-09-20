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【新股IPO】內地家電龍頭美的集團計劃來港上市 具體細節尚未確定

股樓投資 12:15 2023/09/20

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內地家電龍頭美的集團計劃來港上市，公司宣布，基於深化全球策略佈局的需要，經充分研究論證，擬發行H股股票並在港交所主板上市。美的又指，正積極與中介機構就相關工作進行商討，具體細節尚未確定。

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

美的將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內（即經公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

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記者：張以正

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