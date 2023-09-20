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【新股IPO】內地糧食企業十月稻田通過港交所上市聆訊 今年首季收入按年增18.8%

股樓投資 11:20 2023/09/20

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內地糧食企業「十月稻田集團」通過港交所上市聆訊，並由摩根士丹利、中金公司、中信建投國際擔任聯席保薦人。


 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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集團主要提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品，擁有十月稻田、柴火大院及福享人家共三個品牌。集團今年首季收入達到10.81億元人民幣，按年增長18.8%。期內利潤達到1,861.3萬元人民幣，跌5.8%。

【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

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記者：張以正

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