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【北上電子支付】WeChat Pay HK推香港學生「暢遊內地消費金」功能　不綁卡都能內地支付

Hot Talk 16:43 2023/09/20

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【北上電子支付】騰訊WeChat Pay HK推港學生暢遊內地消費金功能　另贈80元迎新優惠

騰訊 （00700） 香港錢包WeChat Pay HK宣布，9月28日推出「暢遊內地消費金」功能，讓家長可利用WeChat Pay HK賬戶向子女發送消費金，學生毋須綁定香港信用卡或銀行賬戶，即可在內地透過WeChat Pay HK以港幣消費。騰訊指出，有關安排獲香港教育局支持。

WeChat Pay HK屬於騰訊在香港推出的電子支付服務，與內地版錢包「微信支付」，須分開申請啟用。

騰訊表示，新開通WeChat Pay HK賬戶的學生可獲贈超過80元迎新禮遇，當中包括通用電子現金券、銀行賬戶專屬電子現金券、港鐵「搭車碼」專屬電子現金券、電訊繳費專屬電子現金券等。

騰訊表示，「暢遊內地消費金」方便學生透過WeChat Pay HK賬戶接收由家長發放的消費金，於內地遊學時掃碼點餐、線上小程序預訂茶飲、使用共享單車等、在實體店出示付款碼，都可以利用優惠匯率付款。

騰訊提醒，出發前須先完成WeChat Pay HK賬戶的身份認證，審核需時1至3個工作天。

ET財智Talk

相關文章：

【北上電子支付】騰訊WeChat Pay HK與深圳6商場合作　港幣結算兼免手續費、推港人專屬優惠

【北上電子支付】微信支付擴大開放內地商戶網絡　港人綁定國際銀行卡、200元以內消費免手續費

記者：伍鍵文

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