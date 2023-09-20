  • 32°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】PIMCO：市場低估美國多加息一次機率

宏觀解讀 16:14 2023/09/20

分享：

分享：

美國聯儲局於香港時間周四凌晨公布加息結果，市場普遍聯儲局將按兵不動，但債券投資巨頭PIMCO駐倫敦基金經理Geraldine Sundstrom表示，市場可能低估美國再加息一次和經濟衰退的風險，認為美國會不惜維持息率高企一段較長時間，令通脹降至可接受水平。

據芝商所（CME）分析利率期貨市場倉位，99%投資者認為聯儲局今晚不會加息，而預計年內都不會加息的機率也達到60%。

於亞洲交易時段，美國10年期國債息率達到4.359厘，處於近16年高位。

Sundstrom同樣預期，聯儲局今晚不會上調利息，但她坦言對美國經濟的看法不及市場普遍預期般樂觀，認為目前美國經濟陷入衰退和「軟著陸」的機率依然是一半一半，因此會選擇較安全的收息資產，如美國住宅按揭或金融機構信貸。

據彭博數據，她所管理的動態管理多元資產組合年內回報為-4.5%，而另一參與管理的全球核心資產配置基金則錄得5.4%回報。

ET財智Talk

相關文章：

【美國加息】聯儲局將公布議息結果　暫停加息機會有幾高？幾時開始減息？

【美國加息】東方匯理：料聯儲局明年下半年會有75點子減息空間

【美國加息】摩根資管：聯儲局已完成加息　料美十年債息年底回落到3.75至3.8厘

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
債券 經濟 加息 美國聯儲局 利率期貨 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【日本股市】東京2024年11月延長股市交易時段30分鐘

下一篇文章

【中國經濟】渣打料人行未來兩季各下調MLF一次、每次10點子　明年首季再降準25點子
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌39點、納指期貨跌26點（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌39點、納指期貨跌26點（不斷更新）
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【JPEX案】林作等8人獲准保釋　警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐
【JPEX案】林作等8人獲准保釋　警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行
【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款