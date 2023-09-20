【美國加息】PIMCO：市場低估美國多加息一次機率

美國聯儲局於香港時間周四凌晨公布加息結果，市場普遍聯儲局將按兵不動，但債券投資巨頭PIMCO駐倫敦基金經理Geraldine Sundstrom表示，市場可能低估美國再加息一次和經濟衰退的風險，認為美國會不惜維持息率高企一段較長時間，令通脹降至可接受水平。

據芝商所（CME）分析利率期貨市場倉位，99%投資者認為聯儲局今晚不會加息，而預計年內都不會加息的機率也達到60%。

於亞洲交易時段，美國10年期國債息率達到4.359厘，處於近16年高位。

Sundstrom同樣預期，聯儲局今晚不會上調利息，但她坦言對美國經濟的看法不及市場普遍預期般樂觀，認為目前美國經濟陷入衰退和「軟著陸」的機率依然是一半一半，因此會選擇較安全的收息資產，如美國住宅按揭或金融機構信貸。

據彭博數據，她所管理的動態管理多元資產組合年內回報為-4.5%，而另一參與管理的全球核心資產配置基金則錄得5.4%回報。

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編輯：麥德銘