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【中國經濟】渣打料人行未來兩季各下調MLF一次、每次10點子　明年首季再降準25點子

宏觀解讀 16:14 2023/09/20

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【中國經濟】渣打料人行未來兩季將各下調MLF一次、每次10點子　明年首季再降準25點子

渣打（中國）中國高級經濟師李煒認為，暑期需求高漲和政策進一步放鬆支持下，8月經濟改善幅度超出市場普遍預期，但房地產市場持續收縮，8月新房銷售面積和房地產投資同比降幅分別達15%和10.9%。李煒預計，今年中國能夠實現5%左右的官方增長目標，因上半年平均GDP增長達5.4%，而去年四季的低基數效應，應有助於提振四季GDP增長。

李煒稱，中央自7月以來持續加大穩增長力度，但基於經濟中存在的結構性因素疊加市場信心低迷，削弱了傳統刺激措施的實際效力，故該行認為宏觀經濟政策有必要進一步放鬆，以維持經濟持續復蘇勢頭。

料明年中國經濟增長恢復到正常水準

渣打預計，中國人民銀行將於第四季和明年第一季下調中期借貸便利（MLF）利率各一次，每次下調10個基點，同時人行將在明年第一季下調存款準備金率25個基點，確保為明年信貸增長儘早提供充裕流動性。

李煒指，近期中國政府多部門表態稱將進一步改善外商投資環境，穩住外商投資信心，加大吸引外商投資力度，因此預計2024年中國經濟增長將進一步恢復到正常水準。

ET財智Talk

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編輯：陳韻妍

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