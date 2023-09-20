【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行

▲ 商業帳號的付費認證計劃將先開放特定地區的Instagram和Facebook用户試用，其月費為各平台單一帳號21.99美元（約172港元）。（法新社）

在X（前為Twitter）推出付費認證後，Meta亦在3月推出付費認證計劃。而Meta今（19日）宣布，計劃將由個人用户推展至商業帳號，稱會提高帳號觸及率。

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商業帳號的付費認證計劃將先開放特定地區的Instagram和Facebook用户試用，其月費為各平台單一帳號21.99美元（約172港元），兩個平台同時申請的費用則為34.99美元（約274港元）。和個人付費認證相同，商業帳號亦能獲得藍剔認證，防止帳號被冒充。但Meta無說明其模擬保護是否有別於個人帳號。

Meta指，公司將從在搜尋列中佔更佳位置和向其他用户推薦帳號兩方面入手，使用户的帳號出現在搜尋結果的頭位，及在「Meta推薦認證商業帳號」一欄中出現，以提高認證商業帳號的觸及率。如用户想取得認證，則必須透過電話、電郵或網域進行認證，帳號亦要有適量活動。

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另外，Meta計劃在未來將計劃推至WhatsApp，指通過認證的用户能建立以WhatsApp為基礎的網頁，而該網頁能在網上被搜尋。用户亦能讓多位員工應對客人，並作回應。

責任編輯：歐朗欣

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