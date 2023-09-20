Talisker 以其伴海而生、獨具海洋風味的蘇格蘭單一麥芽威士忌而聞名。今個夏季於香港推出「Talisker Wilderness Excursion」企劃，宣揚品牌無畏探索的精神。企劃於星期三以一場揚帆航海活動正式揭幕，帶領賓客沿著香港海岸線感受與大自然的聯繫，在海上品味 Talisker 威士忌。為了與公眾分享這款來自蘇格蘭海島的威士忌，Talisker 亦與香港三家餐廳合作，推 出威士忌搭配海鮮、生蠔的限定菜單，將斯凱島獨特的海岸氣息帶來香港。

斯凱島上最悠久的釀酒廠 - 伴海而生的 Talisker

Talisker 由 MacAskill 兄弟於 1830 年創立，當時他們懷著勇者的精神，乘風破浪跨越大西洋，在斯凱島（又名天空島）創立了 Talisker 酒廠。斯凱島擁有壯麗而崎嶇的海岸線，身處峭壁，長年受到強烈的風暴襲擊，卻同時擁有溫暖的陽光和寬闊晴空。逾 190 年來，Talisker 酒廠經歷了大火、戰爭和金融危機。儘管如此，Talisker 仍然保留著最初的蒸餾工藝，堅持生產出始終如一的優質威士忌。 Talisker 威士忌以其標誌性的泥煤和海鹽香氣而廣為人知，同時帶有獨特的胡椒辛香餘韻，與海浪的 野性和溫暖互相呼應。

沿著香港海岸線的航海之旅

是次「Talisker Wilderness Excursion」揚帆航海活動邀請了一眾威士忌愛好者，乘上以 Talisker 為主題的帆船，沿著香港海岸線，隨風吹拂，感受大自然的魅力。

▲ 「Talisker Wilderness Excursion」活動中，一眾威士忌愛好者乘上以 Talisker 為主題的帆船。

活動當日，Talisker 邀請到 RubberBand 為賓客帶來精彩表演，為活動增添氣氛。來賓們更於烈酒專業導師 Eddie Nara 及主持人胡蓓蔚的帶領下了解 Talisker 的故事，品嚐四款 Talisker 威士忌，包括於香港全新登場的 Talisker Wilder Seas，藉此帶出品牌的無畏精神及其對海洋保育的承諾。

▲ 邀請本地樂隊 RubberBand 為賓客帶來精彩表演，為活動增添氣氛。來賓們於烈酒專業導師 Eddie Nara 及主持人胡蓓蔚的帶領下了解 Talisker 的故事，品嚐四款 Talisker 威士忌。

最新推出的 Talisker Wilder Seas - 致力於海洋保育的威士忌

Talisker Wilder Seas – Talisker 和 Parley for the Oceans合作推出的限量版單一麥芽威士忌。

Talisker Wilder Seas 限量版單一麥芽威士忌體現了 Talisker 和海洋環保組織 Parley for the Oceans 保育海洋生態的共同理念。Talisker Wilder Seas 為酒廠首次使用法國 XO 干邑桶進行過桶的威士忌，不僅豐富了 Talisker 特有的海島風味，更為酒賦予了白葡萄乾與無花果的濃郁果香，呈現了前所未有的深度。Talisker 和 Parley 這次的限量版威士忌以永續性為核心概念，瓶身以100％再生玻璃製成，並以回收物料製作掛牌取代傳統紙盒包裝，將包裝紙碳排放量減少了 77%。此外，每售出一瓶 Talisker Wilder Seas，Talisker 將向 Parley 捐出 3 英鎊，用於支持 Parley 於蘇格蘭、南非和智利的海洋保育工作。

Talisker 10 年 - 品牌的經典單一麥芽威士忌

▲ (左) 品牌標誌性 Talisker 10 年，鮮明的海鹽味和胡椒風味，口感順滑悠長，帶中度泥煤燻香。兩款即將在香港發佈的威士忌： (右) Talisker Port Ruighe帶辛辣口感，散發奶油煙燻味，與香料和苺果風味完美融合； (中) Talisker Storm散發木香、海鹽和香料氣息，猶如海灘上的營火。

除了 Talisker Wilder Seas 之外，賓客們還體驗了品牌標誌性的 Talisker 10 年。這款單一麥芽威士忌帶有鮮明的海鹽味和胡椒風味，口感順滑悠長，帶中度泥煤燻香。這款經典 Talisker 10 年與生蠔更是天作之合，互相配搭時，可帶出威士忌中的柑橘甜香氣息、標誌性的泥煤香，與蠔殼中的海水鹹味相得益彰。

Talisker Port Ruighe 和 Talisker Storm - 即將於香港推出的兩款威士忌

活動中還展示了兩款即將在香港發佈的 Talisker Port Ruighe 和 Talisker Storm 威士忌。Talisker Port Ruighe 曾於波特酒桶中過桶，因此多了一絲波特酒獨有的濃郁苺香，是一款集優雅、煙燻、香料氣 息的威士忌。Talisker Port Ruighe 入口帶辛辣口感，逐漸散發奶油煙燻味，與香料和苺果風味完美融合。Talisker Port Ruighe 以斯凱島上的一個主要港口命名，該港口曾用於與葡萄牙進行波特酒貿易。 正如 Talisker 一直以大海為靈感，Talisker Port Ruighe 則向蘇格蘭商人致敬。

另一即將在香港推出的 Talisker Storm 具備了 Talisker 10 年的各種特點，卻比 Talisker 10 年的風味更為強烈，為品飲者帶來有如大海風暴的深邃體驗。Talisker Storm 散發木香、海鹽和香料氣息，猶如海灘上的營火。起初香甜帶有煙燻香氣，接著嚐到 Talisker 經典的海鹽氣息，有如一團強烈的風暴席捲而來，在口腔中揮之不去。Talisker Storm 讓品飲者彷彿置身於斯凱島上，迎接風暴和陽光。

攜手三大餐廳 誠邀公眾品嚐 Talisker「伴海而生」的風味

為了讓公眾體驗「Talisker Wilderness Excursion」，Talisker 與香港三家著名餐廳合作，帶來充滿海洋氣息的配對菜單。推廣期間，位於中環的 Arcane、尖沙咀的 Harbourside Grill 以及香港東涌喜來登酒店的 Sunset Grill 將提供海鮮、生蠔限定菜單以搭配 Talisker 威士忌系列。

Talisker x Arcane

位於中環的米芝蓮一星餐廳 Arcane主打現代歐洲菜式。是次 Talisker x Arcane 菜單由主廚兼共同創辦 人 Shane Osborn 和主廚 Sebastian Lorenzi 主理，價格為 HK$988*。第一道菜以「日本水果蕃茄伴香煎螯龍蝦、煙燻水牛奶酪和松露醬」配以由 Talisker 10 年、蜂蜜、白酒、檸檬和生薑調製而成的 「Coastline」雞尾酒展開風味之旅。第二道菜是「澳洲鱸魚伴法國藍青口、小褐蝦、平菇和貝類濃湯」。濃湯中加入了 Talisker 10 年，增添了經典的煙燻風味。特色菜單以「味噌芭菲配朱古力香蕉脆餅、鹽味焦糖醬和 Talisker Wilder Seas 雪糕」作結，甜點中散發帶無花果香的威士忌香氣。

為了進一步提升體驗，客人可以額外以 HK$188* 品嚐 Talisker 10 年及 Tasker Wilder Seas 威士忌。

Talisker x Arcane 菜單由主廚兼共同創辦人 Shane Osborn 和主廚 Sebastian Lorenzi 主理， 一共提供 3 道菜底及特調雞尾酒。

Talisker x Harbourside Grill

位於尖沙咀的 Harbourside Grill 坐擁壯麗的維多利亞港全景，行政主廚 Armand Sablon 是享譽盛名的 Roux 廚藝獎學金得主。他帶領 Harbourside Grill 團隊創作了 Talisker 海鮮搭配菜式。

▲ Harbourside Grill 行政主廚 Armand Sablon 是享譽盛名的 Roux 廚藝獎學金得主， 創作了 Talisker 海鮮搭配菜式，包括「海鮮拼盤搭配 Talisker Wilder Seas」（HK$688*）。

菜式包括「Gillardeau No. 3 生蠔搭配 Talisker 10 年」 （HK$388*） 和「海鮮拼盤搭配 Talisker Wilder Seas」（HK$688*）。Harbourside Grill 團隊特別挑選了豐厚質感、帶堅果和甜味的 Gillardeau 生蠔，完美昇華 Talisker 10 年的溫暖煙燻和海鹽氣息。

另外，海鮮拼盤包括生蠔、青口、蜆、明蝦、小龍蝦、蟹肉蛋黃醬、新鮮帶子、吞拿魚、三文魚和鱸魚他他，配搭經過法國 XO 干邑酒桶過桶的 Talisker Wilder Seas。威士忌帶白葡萄乾與無花果的濃 郁果香，與海鮮美食互相輝映。

Harbourside Grill 亦提供兩款 Talisker 威士忌雞尾酒（各 HK$138*）。當中包括由 Talisker 10 年、香桃、青檸、蜂蜜、薄荷和薑汁汽水調製而成，清新果香的「Peachy Delight」 雞尾酒，以及將 Talisker Wilder Seas 與羅勒甜酒和 Fever Tree Tonic 結合，洋溢海洋風味的「Sensational」雞尾酒。

Talisker 10 年 （HK$140*）和 Talisker Wilder Seas（HK$168*）均可以單點享用，讓顧客細味兩款 Talisker 威士忌的獨特風格。

Talisker x Sunset Grill 海岸扒房

Sunset Grill 海岸扒房坐落於東涌世茂喜來登酒店頂層，當中的落地玻璃窗設計把迷人景色盡收眼簾，帶來味覺及視覺的雙重享受。Talisker x Sunset Grill 的合作菜單和特調雞尾酒靈感源自酒廠的沿海背景，以海鮮佳餚呈現 Talisker 威士忌的獨特海洋風味。

▲ Talisker x Sunset Grill 的合作菜單和特調雞尾酒靈感源自酒廠的沿海背景， 以三款海鮮佳餚呈現 Talisker 威士忌的獨特海洋風味。

特設海鮮菜單包括「帶子牛油果他他搭配 Talisker Wilder Seas」（HK$198*），帶子的鮮甜與威士忌的海鹽味帶來味覺上的和諧；而「Gillardeau No. 2 及 Fine de Claire No. 3 生蠔搭配 Talisker 10年與 Talisker Wilder Seas」（HK$320*），則以口感滑溜、帶堅果香的生蠔融匯兩款 Talisker 威士忌的泥煤香氣和海鹽風味，提升味道層次。

餐廳更特別挑選來自不同產地的美味海鮮，帶來精選「海鮮拼盤搭配 Talisker 10 年與 Talisker Wilder Seas」（HK$888*），當中包括 Fine de Claire No.3 生蠔、鱈蟹腳、明蝦、原隻波士頓龍蝦、藍青口和蜆；各式鮮味將兩款 Talisker 威士忌的海島風味昇華，讓威士忌中的柑橘甜香氣息、獨特的泥煤尾韻和煙燻香氣與海鮮完美結合。

另外，客人可享用以Talisker 10 年、澄清蘋果汁、伯爵茶甜酒和梳打水特調的雞尾酒「Earl Grey Apple Highball」（HK$128*）其清爽口感完美突顯了 Talisker 10 年標誌性的煙燻、海鹽風味，並帶出淡淡果 香。

Talisker 10 年 （HK$120*）和 Talisker Wilder Seas（HK$148*）均可以單點享用，讓顧客細味兩款 Talisker 威士忌的獨特風格。

*需加收 10%服務費

透過今次的「Talisker Wilderness Excursion」企劃，Talisker 希望宣揚品牌無畏的探索精神，啟發威士忌愛好者繼續擁抱大自然。品牌亦誠邀公眾於三間合作餐廳，品嚐 Talisker 威士忌的獨特風味。

Arcane

地址：中環安蘭街 18 號 3 樓

電話：2728 0178

網上訂座： https://www.sevenrooms.com/reservations/arcanehk

Facebook： ArcaneRestaurant

Instagram：@arcanehk

推廣日期：2023 年 9 月 20 日至 10 月 20 日

Harbourside Grill

地址：尖沙嘴廣東道 3-27 號海港城海運大廈 4 樓 OTE 401 號鋪

電話：2619 9100

網上訂座： https://app.optitable.com/en/reservation/?rid=148

Facebook： harboursidegrillhk

Instagram：@harboursidegrillhk

推廣日期：2023 年 9 月 18 日至 10 月 31 日

Sunset Grill 海岸扒房

地址：東涌怡東路 9 號香港東涌世茂喜來登酒店 19 樓

電話：2535 0025

網上訂座：https://www.sevenrooms.com/reservations/sunsetgrillhkgsc

Instagram：@sunsetgrill.hk

推廣日期：2023 年 9 月 18 日至 10 月 31 日

#TaliskerWildernessExcursion #MadeByTheSea @Talisker_HK



（特約）

